A terceira temporada de "Star Trek: Strange New Worlds" estreou-se no domingo, 4 de agosto, em exclusivo na SkyShowtime. A série já tem garantida uma quarta temporada, segundo confirmou a plataforma de streaming em comunicado.

Na nova fase, a tripulação da U.S.S. Enterprise, ainda sob o comando do Capitão Pike, enfrenta as consequências do tenso confronto com os Gorn, que marcou o final da temporada anterior.

"Mas novas vidas e civilizações aguardam, incluindo um vilão que irá testar a coragem e a determinação das personagens. Numa reviravolta emocionante no clássico Star Trek, a terceira temporada leva as personagens, novas e adoradas, a novos patamares, e mergulha em aventuras emocionantes de fé, dever, romance, comédia e mistério, com géneros variados nunca antes vistos em nenhum outro Star Trek", adianta o serviço de streaming.

Produzida pela CBS Studios, Secret Hideout e Roddenberry Entertainment, "Star Trek: Strange New Worlds"conta no elenco com Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun e Martin Quinn. Entre os convidados desta temporada estão Rhys Darby, Patton Oswalt, Cillian O’Sullivan, Melanie Scrofano, Carol Kane e o convidado especial Paul Wesley.