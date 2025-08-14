A série estreia-se em setembro no serviço de streaming.
"Task", criada por Brad Ingelsby ("Mare of Easttown"), é uma das próximas apostas da HBO Max. A série de drama chega ao serviços de streaming a 8 de setembros com os sete episódios a estrearem-se semanalmente.
Ambientada nos subúrbios da classe trabalhadora de Filadélfia, a primeira temporada vai acompanhar um agente do FBI (Mark Ruffalo), que lidera uma força especial para pôr fim a uma série de assaltos violentos liderados por um homem de família insuspeito (Tom Pelphrey).
Além de Mark Ruffalo e Tom Pelphrey, a série conta com a participação de Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Theno Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox e Martha Plimpton.
Veja o trailer:
Comentários