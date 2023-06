Mário dos Santos Tomaz foi a estrela da emissão do passado dia 8 de junho de "O Preço Certo". No programa da RTP1, o concorrente arrancou gargalhadas a Fernando Mendes e tornou-se viral nas redes sociais.

Em conversa com o apresentador, o participante do concurso começou por elogiar o Presidente da Junta da sua terra. ""O Teodoro, que é aquela máquina. Tenho andado a votar no PSD por causa dele e eu sou do PS. (...) "Estou contente porque ele é um indivíduo impecável: come bem, bebe bem e é amigo de toda a gente", brincou.

"Qual é o seu signo?“, perguntou Fernando Mendes ao concorrente. "É capricorno", respondeu Mário dos Santos Tomaz, arrancando gargalhadas ao público. "Acho que a esposa já lhe está a fazer uma espera", brincou Miguel Vital.

Já na "Montra Final", o concorrente protagonizou um novo momento. "Conhece as regras disto?", perguntou o apresentador. "Conheço, conheço. Eu vejo isto todos os dias. Tenho dias em que vejo isto três vezes... quando estou bêbado. Vejo a televisão a triplicar", gracejou o participante.

Veja o vídeo: