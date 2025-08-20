Entre janeiro e abril, "The Pitt" — a versão da HBO Max sobre os desafios enfrentados pelos profissionais de saúde nas urgências de um hospital durante um turno de 15 horas, com cobertura eficaz em tempo real — conquistou a crítica e o público.

No centro das atenções estava Noah Wyle, veterano de "Serviço de Urgência" ("E.R."), como o Dr. Robby, assistente-chefe de uma equipa na sala de urgências do Pittsburgh Trauma Medical Hospital, na Pensilvânia.

Com produção de John Wells, também responsável pela série que marcou os anos 1990, o impacto foi tão grande que, sem surpresa, o drama médico foi renovado para uma segunda temporada logo em fevereiro.

Num processo surpreendente na era do streaming, em que é habitual os espectadores terem de esperar cerca de dois anos pelos novos episódios, a rodagem arrancou em junho, pelo que já há as primeiras imagens oficiais, num exclusivo da revista Entertainment Weekly, que também revela que a estreia será em janeiro de 2026.

A nova temporada vai continuar a acompanhar um único turno de trabalho nas urgências, mantendo o formato de 15 horas. Na ficção, o salto temporal será de 10 meses: os episódios irão decorrer durante o feriado norte-americano do 4 de Julho, o Dia da Independência dos EUA.

Os atores Charles Baker, Irene Choi, Laëtitia Hollard, Lucas Iverson, Sepideh Moafi e Lawrence Robinson juntam-se ao elenco formado por Patrick Ball, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell, Shabana Azeez, Katherine LaNasa, Shawn Hatosy, Michael Hyatt, Jalen Thomas Brooks, Brandon Mendez Homer, Kristin Villanueva, Amielynn Abellera, Alexandra Metz, Krystel V. McNeil e Deepti Gupta. Não regressará a atriz Tracy Ifeachor.

VEJA AS NOVAS IMAGENS.

