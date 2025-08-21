Esta quinta-feira, a HBO Max revelou um teaser trailer do regresso de "The Pitt", 24 horas após as primeiras fotografias oficias partilhadas pela revista Entertainment Weekly.

Num processo surpreendente na era do streaming, em que é habitual os espectadores terem de esperar cerca de dois anos pelos novos episódios, a segunda temporada do drama médico começa a ser lançada na plataforma em janeiro de 2026, um ano após a primeira.

VEJA O TEASER TRAILER LEGENDADO.

Entre janeiro e abril deste ano foram exibidos os 15 primeiros episódios da série sobre os desafios enfrentados pelos profissionais de saúde nas urgências de um hospital durante um turno de 15 horas, com cobertura eficaz em tempo real, que conquistou a crítica e o público. Está nomeada para 13 prémios Emmy.

No centro das atenções está Noah Wyle, veterano de "Serviço de Urgência" ("E.R."), como o Dr. Robby, assistente-chefe de uma equipa na sala de urgências do Pittsburgh Trauma Medical Hospital, na Pensilvânia.

Com produção de John Wells, também responsável pela série que marcou os anos 1990, a rodagem dos novos episódios arrancou em junho e ainda está a decorrer, continuando a acompanhar um único turno de trabalho nas urgências e mantendo o formato de 15 horas.

Na ficção, o salto temporal será de 10 meses: os episódios irão decorrer durante o feriado norte-americano do 4 de Julho, o Dia da Independência dos EUA.

Os atores Charles Baker, Irene Choi, Laëtitia Hollard, Lucas Iverson, Sepideh Moafi e Lawrence Robinson juntam-se ao elenco formado por Patrick Ball, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell, Shabana Azeez, Katherine LaNasa, Shawn Hatosy, Michael Hyatt, Jalen Thomas Brooks, Brandon Mendez Homer, Kristin Villanueva, Amielynn Abellera, Alexandra Metz, Krystel V. McNeil e Deepti Gupta. Não regressará a atriz Tracy Ifeachor.