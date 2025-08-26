A terceira temporada de "The Walking Dead: Daryl Dixon", série original da AMC Networks rodada em Espanha, estreia-se em Portugal no dia 8 de setembro, um dia depois dos Estados Unidos, em exclusivo no serviço de streaming AMC SELEKT.

A terceira temporada, que conta com os protagonistas Norman Reedus e Melissa McBride e os atores Eduardo Noriega, Óscar Jaenada e Alexandra Masangkay é composta por sete episódios de sessenta minutos e será disponibilizada semanalmente na plataforma do AMC.

Os novos episódios da série acompanham Daryl Dixon (Reedus) e Carol Peletier (McBride) na Europa enquanto continuam a sua viagem de regresso a casa e o reencontro com os seus entes queridos. "Na sua luta para encontrar o caminho, a viagem desvia-os ainda mais, levando-os a terras distantes de condições adversas e em constante mudança, sendo testemunhas dos diversos efeitos do apocalipse dos caminhantes", resume o AMC.

Os atores espanhóis Eduardo Noriega, Óscar Jaenada e Alexandra Masangkay. O elenco adicional inclui Candela Saitta, Hugo Arbués, Greta Fernández, Gonzalo Bouza, Hada Nieto, Yassmine Othman, Cuco Usín e Stephen Merchant completam o elenco da série produzida por Scott M. Gimple.