A série documental "The Yogurt Shop Murders" estreou-se esta segunda-feira, 4 de agosto, na HBO Max. Realizada por Margaret Brown, a produção de quatro episódios revisita o caso não resolvido do assassinato de quatro adolescentes em Austin, Texas, ocorrido em 1991.

O crime chocou a comunidade local e permanece um dos mais perturbadores da história recente dos Estados Unidos

"Em 1991, quatro adolescentes foram brutalmente assassinadas numa loja de gelados de iogurte em Austin, no Texas. O que aconteceu naquela noite abalou para sempre a comunidade de Austin e continua a intrigar a polícia e a assombrar as famílias deixadas após uma perda impensável", relembra o serviço de streaming.

Incluindo entrevistas com as equipas de investigação, os pais e irmãos das vítimas e os dois homens que cumpriram pena pelo crime, a série explora as práticas policiais e levanta questões complexas sobre a cobertura da imprensa e o poder da sugestão sobre a memória. "A série oferece uma perspetiva única sobre os efeitos duradouros do luto e o impacto duradouro da cobertura implacável do crime nos grandes meios de comunicação social através de entrevistas comoventes com pessoas mais próximas do crime e da investigação", acrescenta a HBO Max.

A série destaca-se pela sua abordagem sensível e introspectiva, evitando os clichés típicos do género true crime. Em vez de se focar apenas nos aspetos forenses e investigativos, a produção concentra-se nas repercussões emocionais do crime, explorando o luto, a memória e as falhas sistémicas que perpetuam a dor das famílias afetadas.

Para o The Guardian, "The Yogurt Shop Murders" transforma uma história real horrível numa série documenral sensível de true crime. "O devastador assassinato de quatro adolescentes é transformado numa nova série para refletir, que revisita o crime e examina a natureza do género", destaca o jornal.