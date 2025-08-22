Nicolas Cage prepara-se para entrar no universo televisivo de "True Detective".

A imprensa norte-americana confirmou que o ator vencedor do Óscar está em negociações para ser o protagonista da quinta temporada da antologia policial: Henry Logan, um detetive de Nova Iorque que investigará o caso central, deverá juntar-se à famosa lista de personagens excêntricas na carreira.

A produção da HBO manterá assim a relação com as estrelas de cinema, premiadas ou nomeadas para os Óscares: Matthew McConaughey e Woody Harrelson lideraram o aclamado lançamento em 2014, com Colin Farrell e Mahershala Ali a protagonizar respetivamente a segunda e terceira temporadas em 2015 e 2019, menos bem recebidas.

Em 2024, "Night Country", relançou a saga e valeu um Emmy a Jodie Foster, com o criador Nic Pizzolatto a ser substituído por Issa López como "showrunner" e principal argumentista.

No início deste ano, a HBO anunciou que a quinta temporada se passaria em Jamaica Bay, Nova Iorque. Issa López deverá manter-se.

A rodagem está prevista para 2026, com a estreia no ano a seguir na HBO e HBO Max.

"True Detective" deverá ser o segundo projeto televisivo de Cage, que já terminou a rodagem dos oito episódios de "Spider-Noir", com estreia anunciada para 2026, onde interpreta a mesma personagem a que deu voz nas premiadas animações "Homem-Aranha: No Universo Aranha" (2018) e "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" (2023): um detetive privado e longe dos melhores tempos em conflito com a sua vida passada como o único super-herói de Nova Iorque nos anos 1930.