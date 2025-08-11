"O Estranho Caso de Amanda Knox", minissérie inspirada na história de como Amanda Knox foi injustamente condenada pelo trágico homicídio da sua colega de quarto, Meredith Kercher, e da sua luta para provar a sua inocência, chega a 20 de agosto ao Disney+.
No dia da estreia, o serviço de streaming disponibilizará os dois primeiros episódios da temporada, com os restantes a serem lançados semanalmente.
"'O Estranho Caso de Amanda Knox' acompanha a universitária americana que, ao chegar a Itália para um intercâmbio, acaba injustamente presa por homicídio, poucas semanas depois. A série segue a luta incansável de Amanda para provar a sua inocência e recuperar a liberdade, analisando por que razão as autoridades e o mundo a julgaram com tanta firmeza", resume o Disney+.
Veja o trailer:
Grace Van Patten, Sharon Horgan, John Hoogenakker, Francesco Acquaroli, Giuseppe De Domenico e Roberta Mattei fazem parte do elenco da série criada por y. KJ Steinberg (“This Is Us”).
Warren Littlefield, Lisa Harrison, Ann Johnson & Graham Littlefield (The Littlefield Company), Monica Lewinsky (Alt Ending Productions), Amanda Knox & Chris Robinson (Knox Robinson Productions), e Michael Uppendahl, que também realiza a série, são os produtores.
