A Apple TV+ revelou um primeiro trailer de "Mr. Scorsese", série documental de cinco partes da realizadora Rebecca Miller, que se estreia a 17 de outubro. A produção promete oferecer um "acesso sem precedentes" à vida e carreira de Martin Scorsese.

Nas primeiras imagens, o realizador e alguns dos seus amigos cineastas, incluindo Steven Spielberg, recordam, por exemplo, como a versão final de "Taxi Driver" quase nunca chegou a ver a luz do dia.

"'Mr. Scorsese' examina como as vivências ricas e diversificadas de Scorsese moldaram a sua visão artística, com cada filme que realizou a surpreender o mundo pela originalidade. Desde as suas primeiras experiências (filmes na Universidade de Nova Iorque) até à atualidade, este documentário explora os temas que sempre fascinaram Scorsese, incluindo o lugar do bem e do mal na essência fundamental da humanidade", destaca a Apple TV+ em comunicado.

De acordo com o serviço de streaming, o documentário é "um retrato de um homem através da lente da sua obra, explorando as múltiplas facetas de um visionário que redefiniu o cinema, incluindo a sua extraordinária carreira e a sua história pessoal única".

Com acesso exclusivo e irrestrito aos arquivos privados de Scorsese, a série documental conta com longas conversas com o cineasta e entrevistas inéditas com amigos, familiares e colaboradores criativos, incluindo Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Robbie Robertson, Thelma Schoonmaker, Spielberg, Sharon Stone, Jodie Foster, Paul Schrader, Margot Robbie, Cate Blanchett, Jay Cocks e Rodrigo Prieto, assim como os seus filhos, a esposa Helen Morris e amigos de infância próximos.

"Este projeto é o sonho de qualquer realizador: ter acesso a lendas da indústria, desde o próprio Marty até aos seus prolíficos colaboradores, amigos próximos e familiares", destaca a realizadora Rebecca Miller.

Veja o trailer: