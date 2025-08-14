O chefe de Estado declarou que irá presidir à gala de entrega dos prémios, que normalmente tem lugar em dezembro e é transmitida pela cadeia de televisão CBS.

"Acabámos com a programação woke", afirmou aos jornalistas no gigantesco teatro de mármore branco situado junto ao rio Potomac, em Washington, referindo-se a um termo pejorativo usado pela extrema-direita para criticar políticas de diversidade.

Stallone, de 79 anos, foi nomeado três vezes para os Óscares e é especialmente conhecido pelo papel de Rocky Balboa no clássico filme de boxe Rocky.

Além disso, o ator é um grande apoiante de Trump e um dos “embaixadores de Hollywood” do presidente, a par de Jon Voight e Mel Gibson.

A lista de distinguidos inclui também a diva da música disco Gloria Gaynor, intérprete de "I Will Survive", de 81 anos, e a lenda da música country George Strait, de 73 anos.

A banda de rock KISS, formada na década de 1970 em Nova Iorque, cidade natal do presidente, e o ator britânico Michael Crawford, de 83 anos, conhecido pelo papel no espetáculo da Broadway "O Fantasma da Ópera", também estão entre os galardoados. Trump declarou ser um apreciador dos musicais da Broadway.

O Kennedy Center, uma das principais instituições culturais do país, inaugurado em 1971, dispõe de uma ópera, um teatro e uma orquestra sinfónica.

Desde o seu regresso à Casa Branca, em janeiro, Trump colocou a instituição sob o seu controlo. Após reorganizar o conselho de administração em fevereiro e demitir vários membros históricos, nomeou-se diretor do centro cultural.

Numa cruzada ultraconservadora contra o que chama de “propaganda anti-americana” na arte, mas também na investigação e na história, o republicano assumiu igualmente o controlo de vários grandes museus da capital.

Neste contexto, a Casa Branca anunciou a intenção de proceder a uma revisão completa do Instituto Smithsonian, a organização que gere os principais museus de Washington.

Durante o seu primeiro mandato, entre 2017 e 2021, Trump não compareceu à cerimónia de entrega dos prémios do Kennedy Center, uma vez que vários artistas declararam não querer reunir-se com ele.