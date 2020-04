Esta mensagem foi transmitida por António Costa na sua conta pessoal na rede social Twitter, na segunda-feira, após ter recebido em São Bento os empresários de festivais de música Álvaro Covões (da empresa "Everything is New"), Roberta Medina ("Better World" - Rock in Rio), Luís Montez ("Música no Coração"), João Carvalho e Filipe Lopes ("Ritmos"), e Jorge Lopes (MEO Marés, Pavilhão Rosa Mota).

"Hoje, ouvimos as preocupações dos principais promotores de eventos e espetáculos de grandes afluências de público, e analisámos os grandes desafios que se colocam. Vamos trabalhar em conjunto na busca de soluções que minimizem os impactos da crise provocada pelo covid-19 no setor", escreveu o primeiro-ministro.

António Costa refere que todos partilham "a mesma ansiedade de regresso à normalidade".

"Mas nada pior do que dar más e erradas expectativas às pessoas. A normalidade, tal como a conhecíamos até aqui, só vai voltar quando tivermos vacina ou tratamento para o covid-19", avisa logo a seguir.