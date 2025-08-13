O ciclo "Atempo" vai ser composto por quatro criações interligadas, sequenciais e complementares, concebidas para espaços singulares e será desenvolvido ao longo de dois anos, indica a informação constante no site da Dançarte.

No Castelo de Palmela, o espetáculo - que terá duas sessões diárias, às 18h30 e às 19h30 - vai convidar o público para "uma experiência imersiva que cruza dança e música em torno dos conceitos de tempo e memória".

Partindo da ideia de que "o ontem, o hoje e o amanhã habitam o mesmo palco", o projeto explora a relação entre reflexão e movimento, procurando um diálogo contínuo entre pesquisa e criação.

Em "Arquitetura da Demora", a "demora" é entendida como "o tempo que se prolonga para além do esperado", que desacelera e convida à contemplação: "A arte da demora concede instantes, amplia o tempo, abre possibilidades e espaço para a criatividade", sublinham os diretores artísticos António Machado e Sofia Belchior num texto sobre o novo espetáculo.

A proposta coreográfica apresenta "corpos sem tempo" numa sucessão de movimentos que "desafiam o óbvio, convidando à pausa, ao pensamento e à fruição atenta", acrescentam.

Os autores escolheram o espaço da Igreja de Santiago, inserida no Castelo de Palmela, com o objetivo de reforçar a dimensão imersiva da proposta, "valorizando a relação entre o património histórico e a criação contemporânea".

O novo espetáculo resulta de um processo coletivo que junta o trabalho da direção artística, a coreografia assinada por Sofia Belchior e pelos intérpretes Fernando Queiroz, Inês Afonso Alves, Ivanoel Tavares, José Lobo e Sofia Santos.

A componente musical, composta e interpretada ao vivo por António Machado, pretende destacar o caráter sensorial da experiência no monumento. A nova criação conta ainda com os figurinos de Zé Nova e a cenografia de Ângela Penedo Miranda.

Através da peça coreográfica "Arquitetura da Demora", a DançArte pretende reafirmar a sua visão da dança como "arte unificadora", defendendo que é fundamental "parar para pensar e pensar para dançar".

Sediada no Cine-Teatro S. João, em Palmela, a DançArte celebra em 2025 três décadas de atividade. Criada em 1995, está integrada na estrutura Passos e Compassos, com atividade na divulgação da dança e de outras áreas artísticas.

Ao longo do seu percurso, tem desenvolvido projetos de formação e criação, privilegiando a proximidade com o público e a apresentação de trabalhos em contextos não convencionais.