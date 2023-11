O julgamento da ação interposta pela SIC à apresentadora Cristina Ferreira arrancou na manhã desta quarta-feira, dia 8 de novembro.

A diretora de ficção e entretenimento da TVI e o presidente executivo (CEO) da Impresa, Francisco Pedro Balsemão, são ouvidos ao longo do dia. Devido ao julgamento, a apresentadora falhou o programa "Dois às 10", da TVI.

Em setembro de 2020, a SIC deu entrada com um processo contra a apresentadora e diretora de ficção e entretenimento da TVI, Cristina Ferreira, no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, para o pagamento de uma indemnização de 12,3 milhões de euros pela quebra do contrato com a estação do grupo Impresa.

O montante apurado tem em conta, além do incumprimento do contrato que estava em vigor até 2022, os prejuízos calculados por perdas de receitas em IVR (concursos com chamadas de valor acrescentado), em publicidade, em patrocínios e em ações comerciais.

Está agendado para 6 de dezembro as alegações de facto e direito.

A saída de Cristina Ferreira da SIC foi conhecida em 17 de julho de 2020, altura em que foi anunciado que iria regressar à TVI dali a dois meses como diretora e tornar-se acionista da Media Capital.