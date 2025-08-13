O ator e cantor japonês Kenshin Kamimura, "idol" de J-pop, foi condenado esta quarta-feira, dia 13, por atentado ao pudor, tendo de pagar uma multa de 1.900 dólares por assediar uma mulher que trabalhava como intérprete num restaurante.

O incidente ocorreu em março, num contexto de celebração, após um encontro com fãs em que a mulher estava a trabalhar como intérprete para Kamimura e outras pessoas.

De acordo com os factos apresentados pelo tribunal, Kamimura tocou várias vezes nas coxas da mulher, apesar das objeções desta, e convidou-a para o acompanhar à casa de banho.

O seu comportamento "mostrava claramente uma falta de respeito pelas mulheres", denunciou o magistrado Peter Yu.

Alguns fãs do artista, conhecido principalmente pelo seu papel na série japonesa "Our Youth", que aguardaram durante horas na fila em frente ao tribunal antes da audiência, começaram a chorar ao saber do veredicto.