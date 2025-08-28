O premiado ator britânico Micheal Ward, conhecido por protagonizar a série "Top Boy", da Netflix, compareceu esta quinta-feira num tribunal de Londres para enfrentar acusações de violação e agressão sexual.

Ward, de 27 anos, que integra o elenco de "Eddington", ao lado de Joaquin Phoenix e Pedro Pascal, em exibição nos cinemas portugueses, foi acusado no mês passado de cinco crimes.

Num comunicado na altura, negou todas as acusações, que incluem duas acusações de violação, duas acusações de agressão com penetração e uma acusação de agressão sexual contra uma mulher em janeiro de 2023.

De roupa e óculos escuros, Ward compareceu no Tribunal de Magistrados do Tamisa, no leste de Londres, onde confirmou o seu nome, morada e data de nascimento.

Micheal Ward à chegada ao tribunal em Londres a 28 de agosto de 2025

Não se declarou culpado e obteve liberdade condicional para comparecer no Tribunal de Snaresbrook, também no leste de Londres, a 25 de setembro.

Não deve contactar a alegada vítima, de acordo com os termos da sua fiança.

Na sua declaração de julho, Ward disse que nega "totalmente as acusações", mas nota que cooperou com a polícia durante toda a investigação.

Além de protagonizar a terceira e quarta temporadas do regresso de "Top Boy" na Netflix, entre 2019 e 2023, o ator foi aclamado pela crítica por outras prestações.

Venceu o Bafta em 2020 para Estrela em Ascensão em cinema e foi colocado na lista da revista Forbes dos 30 com menos de 30 anos das maiores estrelas jovens do Reino Unido. Foi ainda nomeado para o Bafta de Melhor Ator Secundário nas categorias televisivas pelo seu papel na série dramática "Small Axe" em 2021 e no filme "Império da Luz", de 2022, de Sam Mendes, onde contracenava com Olivia Colman.