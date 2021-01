Depois de um intervalo devido às eleições Presidenciais, o "The Voice Kids" volta à RTP1. No próximo domingo, dia 31 de janeiro, vai para o ar a terceira ronda de "Provas Cegas" do programa de talentos.

Nas redes sociais, o canal partilhou uma vídeo de promoção ao novo episódio, prometendo atuações emocionasse. "Não são só os mentores que vão delirar com o talento gigante dos nossos candidatos. Domingo há mais uma ronda de 'Provas Cegas'", adianta o canal.

Veja o teaser: