Daniel Guerreiro foi o concorrente menos votado e abandonou este domingo, dia 12 de julho, o "Big Brother". Durante esta semana, os espectadores votaram nos concorrentes que queriam que continuassem dentro da 'casa mais vigiada do país'.

Além deDaniel Guerreiro, Teresa, Noélia e Diogo também estavam nomeados, mas acabaram por ser salvos. De acordo com a TVI, Diogo foi o concorrente mais votado para continuar no reality show da TVI com 31%, seguido por Noélia (27%).

Teresa foi a terceira concorrente menos votada (22%), seguida por Daniel Guerreiro (20%).