“Com vista a animar a malta e ajudar aqueles que estão na linha da frente na luta contra o Covid-19 em Portugal, apresentamos uma edição especial ‘online’ do Iminente associada a uma campanha de angariação de fundos para os dois hospitais de referência no tratamento desta pandemia”, refere a organização numa publicação partilhada hoje nas redes sociais do festival.

A ‘Emergency Edition’ (Edição de Emergência, em português) do Iminente, que inclui um cartaz com “conversa, música, performance, dança e ‘live painting’ [pintura ao vivo]”, está marcada para sábado, entre as 16:00 e as 23:20.

Os bilhetes para esta edição “não têm preço fixo”.