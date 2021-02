O espetáculo online “Amor em Casa”, do cantor David Carreira, angariou entre sábado e o dia 10 de fevereiro mais de 16.500 euros, que reverteram para a União Audiovisual, grupo informal criado em contexto de pandemia para ajudar trabalhadores da Cultura.

“Até à data já foi possível angariar, através de doações diretas para o NIB da União Audiovisual, somando às doações feitas via Super Chat do YouTube oficial de David Carreira, durante o 'live', 16.637,42 euros”, lê-se num comunicado hoje divulgado, no qual é explicado que, “no que diz respeito ao valor atribuído através das visualizações do ‘live’, estes valores serão apurados trimestralmente, revertendo na integra para a associação”.

No espetáculo “Amor em Casa”, David Carreira juntou vários amigos - Mickael Carreira, Ana Moura, Diogo Piçarra, Calema, Nuno Ribeiro e Carolina Carvalho, Laura Figueiredo, Lourenço Ortigão, Kelly Bailey e Rodrigo Gomes – e “surpreendeu os fãs com duetos improváveis, jogos, culinária e vários momentos surpreendentes”.

Este espetáculo, além de servir para angariar verbas a favor da União Audiovisual, é também uma homenagem a Sara Carreira, irmã do cantor que morreu, aos 21 anos, em dezembro, num acidente de automóvel.

Em 48 horas, “Amor em Casa” teve “mais de um milhão de visualizações, com um pico máximo de 90 mil visitantes únicos”.