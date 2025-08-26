"Confissões de uma Livreira" (Casa das Letras), de Nanako Hanada, chega às bandas a 2 de setembro. O primeiro romance da livreira tornou-se um inesperado bestseller que a levou a ser descrita como sucessora de Murakami e permitiu que abrisse a sua própria livraria.

O livro é apresentado como "uma ode ao prazer da leitura"."Oferecendo um vislumbre do mundo livreiro no Japão e do lado mais excêntrico de Tóquio, esta é uma história sobre como os livros nos ajudam a criar laços com os outros — e a reencontrarmo-nos", pode ler-se na sinopse.

A história acompanha Nanako Hanada, recentemente separada do marido, que vive entre camas de hotéis alugadas à hora, pequenos cafés com Internet ou no chão de livrarias. "O trabalho também não está melhor — as vendas na excêntrica livraria Village Vanguard, em Tóquio, que ela gere, estão a cair a pique. à medida que a vida de Nanako se desmorona, ler livros é a única coisa que a mantém viva", resume a editora.

"Até que se inscreve num site de encontros que oferece 30 minutos com alguém que nunca voltará a ver. Apresentando-se como uma 'livreira sexy', propõe-se a recomendar o livro perfeito em troca de um encontro. no ano que se segue, Nanako conhece centenas de pessoas, algumas das quais procuram mais do que apenas um livro", pode ler-se na apresentação do livro.

