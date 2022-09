"Coral" é o novo disco dos The Gift que vai ser revelado em exclusivo no dia 14 de setembro através da aplicação da banda, a App REV. A banda vai também lançar uma minissérie documental de quatro episódios que mostra todo o processo criativo e de produção do álbum.

"A busca do som. Chegamos a uma certa altura da vida que a busca dos sons para fazer discos começa a ser pouco produtiva. Nada nos enche. Nada nos diz… Um novo som é uma folha em branco. É a partir de ali que tudo se desenha", explicam os The Gift em comunicado. "A folha em branco encontrada. Um coro de um lado, ou no núcleo da folha… As múltiplas vozes dão a forma, o conteúdo, a mensagem. A outra voz, da Sónia por cima de tudo. As letras em Português. As vozes que fazem melodia, harmonia e ritmo e que dizem palavras, carregam e elevam o sentido de cada frase", acrescentam.

"A vida é feita de contrastes, de coisas certas e erradas, de momentos bons e maus, de dias e noites… E depois do veludo da parte humana, o contraste… O áspero da eletrónica. Crua, rude, cruel. O 'Coral' nasce deste encontro. Desta folha em branco que sempre foi a busca do som. O disco saiu sem aviso. Saiu-nos de dentro. Não estávamos à espera", frisam.

O primeiro episódio do documentário estreia-se no dia 10 de setembro, enquanto os restantes episódios serão disponibilizados nos dias 17 e 24 de setembro e o último a 1 de outubro, dia Mundial da Música.

Para além do documentário, a banda vai realizar dois diretos, também na REV, na próxima quarta-feira 14 de setembro e na quinta-feira 15 de setembro, pelas 21h30. Estes eventos serão transmitidos directamente do Cine-Teatro de Alcobaça e foram apelidados pela banda como "CORAL storytelling".