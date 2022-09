O primeiro concerto da banda pop portuguesa será no Cineteatro José Lúcio da Silva, em Leiria, seguindo-se depois duas datas em outubro em Alcobaça e passagem seguinte por Faro, Albergaria-a-Velha, Castelo Branco, Coimbra, Porto, Lisboa, Bragança e Portalegre, até meados de dezembro.

Nesta digressão, os The Gift far-se-ão acompanhar por um coro, recriando em palco a sonoridade de "Coral".

Editado esta semana, "Coral" é o décimo álbum de estúdio da banda, composto e produzido por Nuno Gonçalves e Sónia Tavares, e é descrito como "um registo fora do universo estético habitual do grupo", mais eletrónico e com a participação de um coro de 48 elementos, gravado em Viena, Áustria.

Em comunicado, a banda explica que o álbum conta com várias colaborações, entre as quais do compositor Bernat Vivancos, do produtor Bogdan Raczynski, dos Pauliteiros de Miranda e de José Manuel David, Carlos Guerreiro e Rui Vaz, dos Gaiteiros de Lisboa.

O novo álbum apenas está disponível na aplicação REV, a plataforma oficial da banda, onde estão também todos os álbuns, além de vídeos e conteúdos relacionados com os 25 anos de trabalho artístico dos The Gift.