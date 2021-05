Depois de um ano de paragem, devido à pandemia da COVID-19, o Festival Eurovisão da Canção está de regresso com a 65.ª edição, que arrancou na terça-feira, dia 18 de maio, com a primeira semifinal. Para esta quinta-feira, 20 de maio, está marcada a segunda semifinal e na final acontece no sábado (22 de maio).

Rússia, Lituânia, Suécia, Chipre, Noruega, Israel, Bélgica, Azerbaijão, Ucrânia e Malta foram os primeiros países a garantir um lugar na final, juntando-se aos ‘Cinco Grandes’ (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido) e ao país anfitrião.

Esta quinta-feira, além de Portugal, na segunda semifinal participam também São Marino, Estónia, República Checa, Grécia, Áustria, Polónia, Moldávia, Islândia, Sérvia, Geórgia, Albânia, Bulgária, Finlândia, Letónia, Suíça e Dinamarca.

Com “Love Is On My Side” Portugal leva à Eurovisão, pela primeira vez, uma canção integralmente em inglês, composta por Tatanka, o vocalista dos The Black Mamba.

Recorde a atuação dos The Black Mamba no Festival da Canção:

No Festival da Canção, da RTP1, a canção do grupo ficou em segundo lugar na votação do júri. O público deu também o segundo lugar aos Black Mamba, com os 12 pontos do primeiro lugar a irem para a música “Dancing in the stars”, de Neev (Bernardo Neves). Mas a conjugação das votações ditou a vitória dos The Black Mamba.

Tatanka é um dos fundadores dos The Black Mamba, banda formada em 2010 e que se move no universo dos blues, da soul e do funk. Em paralelo com os The Black Mamba, Tatanka iniciou uma carreira a solo em 2016, “num registo mais pessoal e de regresso às suas raízes, contando histórias e apresentando temas originais em português”. O álbum de estreia, “Pouco Barulho”, chegou em 2019.

A história de "Love Is On My Side"

Com “Love Is On My Side” Portugal leva à Eurovisão, pela primeira vez, uma canção integralmente em inglês, composta por Tatanka, o vocalista dos The Black Mamba. Em conversa com o SAPO Mag, o músico contou a história que inspirou a letra do tema.

"É a história de uma personagem que conhecemos em Amesterdão, quando estávamos lá a fazer a nossa digressão de 2018 (...) Lá, nós estávamos a dormir no Red Light District, mesmo no epicentro do furacão. e estávamos a tocar duas ou três portas ao lado", recordou.

"A personagem que inspirou esta história era uma senhora muito velhinha, que se sentou ao balcão e meteu conversa (...) Basicamente, era de um país de leste, conseguiu fugir para este lado da Europa, estava cheia de sonhos, cheia de planos, jovem e cheia de amor... mas tudo correu ao contrário do que ela planeou e acabou por se tornar toxicodependente, prostituta de rua e tudo mais. É uma história triste", contou Tatanka ao SAPO Mag. "Ela achava que sempre tinha tido amor", frisou.

Veja o vídeo:

Portugal vai chegar à final?

Na passada semana, os The Black Mamba realizaram os dois primeiros ensaios no palco do Festival Eurovisão da Canção. Nas redes sociais e nos sites especializados, os elogios à atuação da banda portuguesa multiplicaram-se, o que rapidamente se refletiu nas casas de apostas online.

Nos últimos dias, "Love is on my side" tem conquistado mais pontos nas bolsas de apostas. Esta quinta-feira, dia 20 de maio, a canção ocupa o 17º.º lugar no top do site Eurovision World, que reúne vários dados das casas de apostas online. No domingo, Portugal chegou ao 16.ª posição.

Já no ranking que conta apenas com as canções da segunda final, Portugal ocupa a oitava posição com 68% de probalidade de passar à final, agendada para o dia 22 de maio.

Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964, tendo, entretanto, falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final.

Portugal venceu pela primeira e única vez o concurso em 2017, com o tema “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, a competição.

Os 'adversários' de Portugal

SEGUNDA SEMIFINAL

Senhit (São Mairno), como tema "Adrenalina", vai abrir a segunda semifinal do Festival Eurovisão da Canção. Já Portugal será o 12.º país a subir ao palco da arena Ahoy, em Roterdão.

Segundo as casas de apostas online, a Suíça (Gjon’s Tears – "Tout l’Univers") é a grande favorita da segunda semifinal, seguida pela Bulgária, Irlanda, Finlândia, Grécia, São Marino e Sérvia. Já Portugal ocupa a oitava posição nas bolsas de apostas - Albania e Moldávia fecham o top 10.

AS CANÇÕES DA SEGUNDA SEMIFINAL

1. São Marino: Senhit – Adrenalina

Acompanhada por quatro bailarinos mascarados, Senhit vai ter a missão de abrir a segunda semifinal do Festival Eurovisão da Canção. Tal como o nome da canção indica, a cantora promete uma atuação cheia de "Adrenalina".

2. Estónia: Uku Suviste – The Lucky One

Este ano, a Estónia é representada por Uku Suviste, que espera ter 'sorte' de conquistar os jurados e o público. Para a atuação de "The Lucky One", o cantor vai estar no meio de uma grande tempestade.

3. República Checa: Benny Cristo – Omaga

Da República Checa para o palco da arena Ahoy, Benny Cristo vai apresentar "Omaga" e apostar numa atuação cheia de luz, cores e dança.

4. Grécia: Stefania – Last Dance

Stefania, que este ano representa a Grécia, será a quarta artista a subir a palco com "Last Dance". A atuação da jovem é uma das mais aguardadas da noite por apostar em efeitos visuais com recurso a chroma key (fundo verde).

5. Áustria: Vincent Bueno – Amen

Com o seu fato preto e brilhante, Vincent Bueno vai tentar carimbar passagem à final. "Amen" foi o tema escolhido este ano pela Áustria.

6. Polónia: RAFAŁ – The Ride

RAFAŁ, da Polónia, promete muita dança, jogos de luz e chamas ao som "The Ride" - tudo aquilo que o festival Eurovisão já nos habituou.

7. Moldávia: Natalia Gordienko – Sugar

Natalia Gordienko, com o tema "Sugar", foi a escolhida para representar a Moldávia. O beat promete animar o público na arena, mas será suficiente para conquistar os espectadores e o júri?

8. Islândia: Daði og Gagnamagnið – 10 Years

Daði Freyr e a sua banda Gagnamagnið colocaram as redes sociais a dançar no verão passado com "Think About Things", a canção escolhida para representar a Islândia em 2020. Agora, o grupo vai defender em palco o tema "10 Years", uma canção pop-funk que Daði dedicou à sua esposa.

9. Sérvia: Hurricane – Loco Loco

A girl band Hurricane, da Sérvia, também vai tentar conquistar passagem à final esta quinta-feira. Em palco, o trio vai cantar e dançar "Loco Loco".

10. Geórgia: Tornike Kipiani – You

Tornike Kipiani, da Geórgia, vai subir ao palco da arena Ahoy para defender o tema "You". O cantor vai apostar numa atuação sombria, mas simples.

11. Albânia: Anxhela Peristeri – Karma

Com os seus cabelos a vento, Anxhela Peristeri vai jogar todas as suas cartadas para garantir um lugar na final. "Karma" será o 11.º tema a ser interpretado na segunda semifinal.

12. Portugal: The Black Mamba – Love Is On My Side

Os portugueses The Black Mamba sobem ao palco na reta final da segunda semifinal. A atuação da banda tem sido uma das mais elogiadas pelos espectadores.

13. Bulgária: VICTORIA – growing up is getting old

Sentada em cima de uma duna, VICTORIA, da Bulgária, vai apresentar a balada growing up is getting old.

14. Finlândia: Blind Channel – Dark Side

Já a os Blind Channel, da Finlândia, prometem fazer saltar do sofá os espectadores. A banda decidiu aposta no tema "Dark Side".

15. Letónia: Samanta Tīna – The Moon Is Rising

Este ano, a Letónia faz-se representar por Samanta Tīna, que promete uma atuação cheia de garra. "The Moon Is Rising" será o 15.ª canção a ser apresentada na segunda semifinal.

16. Suíça: Gjon’s Tears – Tout l’Univers

Gjon’s Tears, que representa a Suíça, é o grande favorito da segunda semifinal. Em palco, o músico vai apresentar o tema "Tout l’Univers" e promete surpreender os espectadores com uma atuação pensada ao detalhe.

17. Dinamarca: Fyr & Flamme – Øve os på hinanden

Muitos jogos de luzes, uma canção pop e dança: a segunda semifinal vai terminar em festa com Fyr & Flamme, da Dinamarca.

Os primeiros finalistas

créditos: EBU / ANDRES PUTTING

Rússia, Lituânia, Suécia, Chipre, Noruega, Israel, Bélgica, Azerbaijão, Ucrânia e Malta são os primeiros dez finalistas do Festival Eurovisão da Canção, cuja final vai decorrer no sábado, em Roterdão (Países Baixos).

A primeira semifinal da 65.ª edição do Festival Eurovisão da Canção decorreu na terça-feira, dia 18 de maio, Roterdão com o slogan “Open Up” (“Abre-te”) – o mesmo da edição de 2020, que foi cancelada por causa da pandemia -, cuja ideia é abertura e em que a organização convida cada um a completá-lo com o que quiser.

“Discoteque”, da Lituânia, “Russian Woman”, da Rússia, “Voices”, da Suécia, “El Diablo”, do Chipre, “Fallen Angel”, da Noruega, “The Wrong Place”, da Bélgica, “Set Me Free”, de Israel, “Mata Hari”, do Azerbaijão, “Shum”, da Ucrânia, e “Je Me Casse”, de Malta, são as primeiras dez músicas a chegar à final, que vai decorrer no sábado.

A edição deste ano seria a 66.ª, mas a pandemia e as restrições implementadas em vários países para mitigar a propagação do SARS-CoV-2 levou ao cancelamento do evento.

Na semifinal de terça-feira concorreram 16 dos 39 países que disputam o concurso este ano.

“Technicolour”, da Austrália, interpretada por Montaigne foi a única atuação que foi gravada ao vivo, uma vez que a artista não pôde viajar até aos Países Baixos por causa das restrições às viagens decorrentes da pandemia. A performance, no entanto, não convenceu o júri e o público e ficou-se pela semifinal.