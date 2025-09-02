Os nomeados para os Sky Arts Awards 2025 foram anunciados esta terça-feira, dia 2 de setembro. Os vencedores serão conhecidos na cerimónia agendada para 16 de setembro, no Roundhouse, em Londres,.

Lançados no ano passado como evolução dos South Bank Sky Arts Awards, os Sky Arts Awards "distinguem realizações expcecionais numa ampla gama de disciplinas artísticas". "Continuam a ser o único evento no mundo que reconhece toda a diversidade de géneros culturais, com categorias que incluem música clássica, comédia, dança, cinema, literatura, poesia, ópera, música popular, televisão, teatro e artes visuais", destaca a Sky em comunicado.

Os nomeados em todas as categorias foram selecionados por júris independentes compostos por pares da indústria de todas as disciplinas artísticas.

Na categoria televisão, o prémio é disputado por "Adolescência" (Netflix), "Mr Loverman" (BBC) e "Rivals" (Disney+). "No Cinema,  "Conclave", "Kneecap – O Trio de Belfast" e "Sister Midnight" disputam o galardão dos Sky Arts Awards 2025.

Para o galardão de melhor Música Pop, os álbuns nomeados são "Brat", de Charli XCX, "Fine Art", dos KNEECAP, e "This Wasn’t Meant for You Anyway", de Lola Young.

Lista completa de nomeados:

Música Clássica

  • Bold Tendencies
  • Errollyn Wallen
  • Manchester Camerata

Comédia

  • Elf Lyons – Horses
  • Jen Brister
  • Sarah Keyworth – My Eyes Are Up Here

Dança

  • Lost Dog – Ruination
  • Nederland Dans Theatre e Complicité – Figures in Extinction
  • Stopgap Dance Company – Lived Fiction

Cinema

  • Conclave
  • Kneecap – O Trio de Belfast
  • Sister Midnight

Literatura

  • Alan Hollinghurst – Our Evenings
  • Gwyneth Lewis – Nightshade Mother: A Disentangling
  • Sally Rooney – Intermezzo

Ópera

  • Garsington Opera
  • Opera North – Simon Boccanegra
  • Sound Voice – The Sound Voice Project

Poesia

  • Caleb Femi – The Wickedest
  • Janetta Otter-Barry
  • Roundhouse – The Roundhouse Poetry Slam

Música Pop

  • Charli XCX – Brat
  • KNEECAP – Fine Art
  • Lola Young – This Wasn’t Meant for You Anyway

Televisão

  • Adolescência (Netflix)
  • Mr Loverman (BBC)
  • Rivals (Disney+)

Teatro

  • David Byrne –
  • Jamie Hale –
  • LUNG – The Children’s Inquiry

Artes Visuais

  • Barbara Walker – Being Here
  • Claudette Johnson – Three Women
  • Michelle Roberts

Prémio Times Breakthrough

  • Alex Margo Alden (Artes Visuais)
  • Nussaibah Younis (Literatura)
  • Owen Cooper (Televisão)