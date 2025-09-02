Os nomeados para os Sky Arts Awards 2025 foram anunciados esta terça-feira, dia 2 de setembro. Os vencedores serão conhecidos na cerimónia agendada para 16 de setembro, no Roundhouse, em Londres,.
Lançados no ano passado como evolução dos South Bank Sky Arts Awards, os Sky Arts Awards "distinguem realizações expcecionais numa ampla gama de disciplinas artísticas". "Continuam a ser o único evento no mundo que reconhece toda a diversidade de géneros culturais, com categorias que incluem música clássica, comédia, dança, cinema, literatura, poesia, ópera, música popular, televisão, teatro e artes visuais", destaca a Sky em comunicado.
Os nomeados em todas as categorias foram selecionados por júris independentes compostos por pares da indústria de todas as disciplinas artísticas.
Na categoria televisão, o prémio é disputado por "Adolescência" (Netflix), "Mr Loverman" (BBC) e "Rivals" (Disney+). "No Cinema, "Conclave", "Kneecap – O Trio de Belfast" e "Sister Midnight" disputam o galardão dos Sky Arts Awards 2025.
Para o galardão de melhor Música Pop, os álbuns nomeados são "Brat", de Charli XCX, "Fine Art", dos KNEECAP, e "This Wasn’t Meant for You Anyway", de Lola Young.
Lista completa de nomeados:
Música Clássica
- Bold Tendencies
- Errollyn Wallen
- Manchester Camerata
Comédia
- Elf Lyons – Horses
- Jen Brister
- Sarah Keyworth – My Eyes Are Up Here
Dança
- Lost Dog – Ruination
- Nederland Dans Theatre e Complicité – Figures in Extinction
- Stopgap Dance Company – Lived Fiction
Cinema
- Conclave
- Kneecap – O Trio de Belfast
- Sister Midnight
Literatura
- Alan Hollinghurst – Our Evenings
- Gwyneth Lewis – Nightshade Mother: A Disentangling
- Sally Rooney – Intermezzo
Ópera
- Garsington Opera
- Opera North – Simon Boccanegra
- Sound Voice – The Sound Voice Project
Poesia
- Caleb Femi – The Wickedest
- Janetta Otter-Barry
- Roundhouse – The Roundhouse Poetry Slam
Música Pop
- Charli XCX – Brat
- KNEECAP – Fine Art
- Lola Young – This Wasn’t Meant for You Anyway
Televisão
- Adolescência (Netflix)
- Mr Loverman (BBC)
- Rivals (Disney+)
Teatro
- David Byrne –
- Jamie Hale –
- LUNG – The Children’s Inquiry
Artes Visuais
- Barbara Walker – Being Here
- Claudette Johnson – Three Women
- Michelle Roberts
Prémio Times Breakthrough
- Alex Margo Alden (Artes Visuais)
- Nussaibah Younis (Literatura)
- Owen Cooper (Televisão)
