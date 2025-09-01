Daniel Sloss foi um dos protagonistas da primeira edição do Worten Mock Fest - Festival Internacional de Comédia, que decorreu nos dias 28, 29 e 30 de agosto em Lisboa.

O humorista escocês foi recebido com sala cheia no Cinema São Jorge, com público vindo de todo o país. "Adoro Lisboa, adoro Portugal. Espetáculo esgotado esta noite [sábado, no Worten Mock Fest] e já estou a organizar as datas de Portugal para o próximo ano, incluindo o Porto (vocês são uns psicopatas), por isso podem parar de me gritar", escreveu o humorista na sua conta no Instagram.

Já no espetáculo no Festival Internacional de Comédia, Daniel Sloss sublinhou que espera regressar a Portugal "no próximo ano".

Daniel Sloss tornou-se mundialmente conhecido em 2018, com a estreia de dois especais de comédia na Netflix ("Dark" e "Jigsaw"). O humorista estreou-se em Portugal em 2017, no Palco Comédia do NOS Alive, em Oeiras.