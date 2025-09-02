Ana Arrebentinha está agora em digressão a apresentar "Não estavas capaz… não vinhas". Depois de várias salas esgotadas de norte a sul do país, a comediante vai apresentar o espetáculo no Casino Chaves no dia 13 de setembro.

O espetáculo em Chaves é gratuito e está integrado no The Comedy Club, um formato original do Grupo Solverde que recria um clube de comédia.