"Os Globos de Ouro tem como objetivo premiar personalidades e projetos portugueses, que se destacaram no entretenimento, nas artes e no espetáculo, a exercer a sua atividade em Portugal ou no estrangeiro", frisa a estação de Paço de Arcos.

As nomeações destacam projetos lançados entre 1 de abril de 2019 e 1 de abril de 2021 e personalidades que tendam marcado os últimos dois anos.

Pela primeira vez, a cerimónia da estação de Paço de Arcos vai ser apresentada por um rosto da informação, Clara de Sousa. A última edição, que decorreu em 2019, foi conduzida por Cristina Ferreira.

"Dia 3 de outubro Clara de Sousa, a Clara que todos conhecemos, terá a responsabilidade de 'comandar' as operações da gala mais importante do ano. A jornalista aceitou o desafio e vai subir ao palco do Coliseu dos Recreios, desta vez, para apresentar a XXV Gala dos Globos de Ouro", revelou a SIC.

Os Globos de Ouro são uma iniciativa da SIC com o apoio da revista CARAS.

NOMEADOS AOS GLOBOS DE OURO SIC

Cinema – Melhor Atriz

Lúcia Moniz (“Listen”)

Margarida Vila-Nova (“Hotel império”)

Maria de Medeiros (“Ordem Moral”)

Sandra Faleiro (“A Herdade”)

Vitalina Varela (“Vitalina Varela”)

Cinema – Melhor Ator

Albano Jerónimo (“A Herdade”)

João Nunes Monteiro (“Mosquito”)

Luís Lima Barreto (“O Ano da Morte de Ricardo Reis”)

Rúben Garcia (“Listen”)

Sérgio Praia (“Variações”)

Cinema – Melhor Filme

“A Herdade”, Tiago Guedes

“Listen”, Ana Rocha de Sousa

“Mosquito”, João Nuno Pinto

“Ordem Moral”, Mário Barroso

“Variações”, João Maia

Entretenimento – Personalidade do ano

Cristina Ferreira

Filomena Cautela

João Baião

Ljubomir Stanisc

Vasco Palmeirim

Entretenimento – Personalidade do ano digital

Bruno Nogueira

Carlos Coutinho Vilhena

Mariana Cabral (“Bumba na Fofinha”)

Ricardo Fazeres (“RicFazeres”)

Rui Unas

Ficção – Melhor Atriz

Alba Batista, “Warrior Nun”

Dalila Carmo, “Na Corda Bamba”

Maria João Abreu, “Golpe de Sorte”

Maria João Bastos, “Amor Amor” e “Crónica dos Bons Malandros”

Soraia Chaves, “Generala”

Ficção – Melhor Ator

Albano Jerónimo, “The One”

César Mourão, “Esperança”

José Raposo, “O Clube”

Nuno Lopes, “White Lines”

Ricardo Pereira, “Amor Amor”

Ficção – Melhor Projeto

“A Espia”

“Esperança”

“O Atentado”

“O Clube”

“Terra Brava”

Humor – Personalidade do Ano

Bruno Nogueira

César Mourão

Herman José

Joana Marques

Ricardo Araújo Pereira

Moda – Personalidade do Ano

Filipe Oliveira Batista

Luís Carvalho

Miguel Vieira

Ricardo Preto

Sara Sampaio

Música – Melhor Intérprete

Bárbara Tinoco

Camané

Carolina Deslandes

Dino d’Santiago

Lena d’Água

Música – Melhor Atuação

Capitão Fausto, no Campo Pequeno em março de 2020

Carlos do Carmo, no Coliseu dos Recreios em novembro de 2019

Mariza, no Campo Pequeno em dezembro de 2020

Ornatos Violeta, no NOS Alive em julho de 2019

The Black Mamba, no Convento de São Francisco em dezembro de 2020

Música – Melhor Música

“Antes dela dizer que sim”, Bárbara Tinoco

“Kriolu”, Dino d’Santiago

“Por um triz”, Carolina Deslandes

“Love is on my side”, The Black Mamba

“Tudo no amor”, Clã

Teatro – Melhor Atriz

Antónia Terrinha, “A Coragem da Minha Mãe”

Bárbara Branco, “Bruscamente no Verão Passado”

Carla Maciel, “A Dama das Camélias”

Carolina Salles, “Subitamente no Verão Passado”

Mónica Garnel, “A Vida vai engolir-vos”

Teatro – Melhor Ator

António Simão, “Uma Solidão Demasiado Ruidosa”

Cláudio da Silva, “Se Isto é um Homem”

Elmano Sancho, “Lulu”

Pedro Lacerda, “O Cerejal”

Romeu Costa, “Catarina e a Beleza de Matar Fascistas”

Teatro – Melhor Peça/Espetáculo

“A Coragem da Minha Mãe”, Jorge Silva Melo

“A Vida vai engolir-vos”, Tónan Quito

“Canja de Galinha (com miúdos)”, Luís Miguel Cintra

“Catarina e a Beleza de Matar Fascistas”, Tiago Rodrigues

“Se Isto é um Homem”, Rogério de Carvalho