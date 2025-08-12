Entre os dias 28 e 30 de agosto, as quatro salas do Cinema São Jorge vão receber três dias de espetáculos, conversas, cinema e podcasts ao vivo. A primeira edição do Worten Mock Fest – Festival Internacional de Comédia conta com algumas estreias e várias sessões já esgotadas - entre elas os espetáculos de Daniel Sloss e os podcasts ao vivo de Ricardo Araújo Pereira, José Diogo Quintela e Miguel Góis ("Assim Vamos Ter de Falar de Outra Maneira"), e de Mafalda Castro e Rui Simões ("Bate Pé").

O festival aposta numa programação contínua nas salas do Cinema São Jorge, oferecendo mais de cinco horas diárias de humor, que incluem vários nomes internacionais como Ali Woods, Adam Rowe, Olga Koch, Erika Ehler, Marty Gleeson e Thor Stenhaug, entre outros representantes da nova vaga da comédia global.

Com várias atuações já com lotação esgotada, o Palco Super Bock vai concentrar os grandes formatos de humor ao vivo e do stand-up, como os nacionais Luana do Bem, Diogo Batáguas ou Luís Franco-Bastos. No dia 28 de agosto, Rafi Bastos, um dos maiores nomes da comédia do Brasil, atualmente a residir nos Estados Unidos, sobe ao palco com o seu novo espetáculo em inglês, precedido pela estreia ao vivo do programa “Irritações” - com Pedro Boucherie Mendes, José de Pina, Luana do Bem e Manel Rosa.

No dia 29, destaque para Jim Jefferies, que estreia a sua nova digressão europeia no festival, e para o trio de “gatos” Ricardo Araújo Pereira, José Diogo Quintela e Miguel Góis, que apresentam, pela primeira vez ao vivo, o podcast “Assim Vamos Ter de Falar de Outra Maneira”. A programação encerra no dia 30 com a atuação de Daniel Sloss, além da versão ao vivo do podcast “Bate Pé” - ambos já esgotados.

Já a Sala 2 vai acolher o "irreverente e multicultural Jump in the Pool, um showcase diário de novos talentos e vozes emergentes do humor", apresentado por Vítor Sá e Miguel Neves. No dia 28 de agosto, destaca-se a presença de comediantes como Ali Woods e Nacya Marreiro e no dia 29 vários internacionais como Olga Koch, Erika Ehler, Marty Gleeson e Thor Stenhaug, enquanto o dia 30 recebe o britânico Adam Rowe e talentos nacionais em ascensão como Pedro Leandro, Joana Oliveira e Duarte Correia da Silva.

"Um espaço pensado para descobrir o futuro da comédia, que passa também pelos vencedores do Worten Mock Test - que em julho andou na estrada, de norte a sul de Portugal continental, à procura dos nomes que estão a lançar-se na comédia fora da capital, e em que se sagraram vencedores Eduardo Canavez, Rui Pedro Martins, Diogo Rodrigues, Guilherme Sancho e Tomás Lampreia", destaca a organização.

As "Conversas [IN]Pertinentes" vão ocupar a Sala 3 e "lançar questões provocadoras, com moderação de figuras que marcam o pensamento e a cultura pop nacionais". No dia 28 de agosto, Mariana Cabral (Bumba na Fofinha) vai conduzir o debate "Olha Aí Que Isso Aleija", com João Pereira Coutinho e Ricardo Araújo Pereira. No dia 29, Rui Maria Pêgo vai moderar "Maus Humores", com Luísa Vaqueiro Lopes, Diogo Batáguas e Gustavo Jesus, numa conversa sobre o impacto do humor no estado de espírito, pessoal e coletivo. A fechar, dia 30, Hugo Van Der Ding vai apresentar “Rir é o melhor negócio?”, com intervenções de Cláudia Custódio, Nuno Artur Silva e Henrique Mota Lourenço.

Já a Sala Worten Streaming irá acolher "Humor à Primeira Vista", pensado para dar palco a novos formatos de comédia digital e audiovisual. No dia 28 de agosto, Pedro Sousa vai apresentar o seu projeto “A Milhas TV”; no dia 29, Luana do Bem vai subir a palco com “Contraluz”; e o encerramento, no dia 30, vai ser com o “Jovem Conservador de Direita”.