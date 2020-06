No final da tarde desta segunda-feira, dia 22 de junho, o diário do "Big Brother", apresentado por Mafalda Castro, foi o segundo programa mais visto entre as 19h00 e as 20h00. A emissão do reality show ficou atrás da telenovela "Amor à Vida" (SIC), mas conseguiu bater "O Preço Certo".

Depois de três meses de pausa, o concurso da RTP1 regressou às suas emissões em direto. Na primeira transmissão, o programa apresentado por Fernando Mendes conquistou 6,3% de audiência média e 15,8% de share, ficando atrás do "Big Brother", da TVI, que registou 17,4% de share.

O diário do "Big Brother" desta segunda-feira conquistou o melhor o melhor resultado desde o dia 26 de maio, dia em que Pedro Soá foi expulso da "casa mais vigiada do país".