Inaugurada na sexta-feira, a exposição temporária “Teixeira de Pascoaes: Entre Ruínas e Fantasmas”, dedicada à vida e obra do poeta e pensador amarantino, é organizada pela autarquia e tem curadoria de José Rui Teixeira, autor das obras “Pascoaes – Poesia I, II e III” e investigador com trabalho amplamente reconhecido na área dos estudos pascoaesianos.

Todas as peças expostas foram adquiridas pelo município e constituem um acervo de elevado valor literário e histórico, que permite uma aproximação à intimidade, pensamento e universo criativo do autor, releva a Câmara Municipal de Amarante, em comunicado.

A Casa da Cadeia (antiga câmara e cadeia de Amarante) passa, assim, a assumir-se como o Lugar Saudade – Teixeira de Pascoaes, um espaço cultural dedicado à promoção do conhecimento e valorização do legado do autor, junto da comunidade local, da comunidade educativa e académica, bem como dos visitantes e turistas.

Teixeira de Pascoaes nasceu em Amarante, em 1877. Estudou Direito em Coimbra, mas cedo trocou a jurisprudência pela literatura e pela vida rural, fixando-se na Casa de Pascoaes, em Gatão.

Figura central do saudosismo e da renascença portuguesa, destacou-se no Porto e em Lisboa como poeta, filósofo e ensaísta.

Autor de vasta obra traduzida para várias línguas, manteve-se fiel à poesia até ao fim da vida, em 1952.

A sua escrita, marcada por um forte imaginário telúrico e introspetivo, consolidou-o como o poeta-filósofo da saudade.