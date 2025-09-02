"'Gaza Habibti' é uma poderosa exposição itinerante de fotografia e narração de histórias de esperança e perda, centrada nas vozes palestinianas de Gaza", tecendo "narrativas visuais de vida, dor, memória e resistência - antes e depois do massacre iniciado em 2023", escreve o coletivo Parents for Peace, responsável pela apresentação da exposição em Portugal.

A mostra, que fica patente em Lisboa até ao próximo sábado, tem curadoria da associação Yura Visuals e resulta de um trabalho desenvolvido durante quatro anos com o objetivo de "documentar momentos de esperança e vida […], de resiliência e identidade", assim como "da riqueza cultural do povo palestiniano" e da sua luta por "liberdade e dignidade", como sublinham os curadores no 'site' internacional do projeto.

Entre os fotógrafos representados no 'site' da Yura Visuals, contam-se Samar Abu Elouf, vencedora do World Press Photo 2025, com a imagem de uma criança mutilada, Mohamed Salem, premiado no ano passado, pela fotografia de uma mulher a segurar o corpo de uma criança morta, e Fatma Hassouna, que morreu em abril, vítima de um ataque israelita.

Haneen Salem, Wafa Abu Hajjaj, Jamileh Tawfiq, Mahmoud Abu Hamda, Sharif Sarhan, Mahmoud Ajjour, Mohamed Asaad, Fatima Shabir, Asil Kabariti, Loay Ayyoub, Abdulrahman Zagout, Hani Al-Shaer, Mahdy Zourob e Salama Nabil Younes são outros fotojornalistas do projeto "Gaza Habibti", que tem levado a exposição a cidades dos diferentes continentes.

Na capital portuguesa, a mostra é acompanhada por uma programação paralela que inclui, entre outras iniciativas, a exibição do documentário "Where Olive Trees Weep", de Zaya e Maurizio Benazzo, com a presença da produtora Ashira Darwish, e a antestreia nacional de "Com a Alma na Mão, Caminha", de Spideh Farsi, que conta com a participação de Fatma Hassouna. Este filme será projetado no Cinema Ideal, na quarta-feira.

Na sexta-feira, segundo a programação divulgada pela Parents for Peace, a atriz e encenadora Joana Craveiro apresentará o projeto "Espanto perante o mundo - Ensaios de antropologia poética".

A inauguração, hoje, conta com intervenções da investigadora Shahd Wadi, da escritora Margarida Vale de Gato, da autora Maria Lis e da artista Dima Akram, que, no sábado, também participará na mesa-redonda de encerramento, a par da produtora Balolas Carvalho e da ilustradora Marta Nunes.

O último dia da mostra contará com atividades para crianças e famílias, incluindo a 'hora do conto', por Ana Ventura.

A entrada na exposição é feita por donativo, que reverte para a Yura Visuals, assim como os resultados da venda de fotografias expostas e de outros materiais artísticos disponíveis, com o objetivo de apoiar diretamente fotógrafos em Gaza e projetos de ajuda à sua população.