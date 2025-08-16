Sérgio Godinho, “um dos mais importantes autores portugueses da atualidade”, vai estar em destaque na Feira do Livro do Porto 2025, numa homenagem que se estende à sua obra ficcional e poética, ombreando “em qualidade com o seu cancioneiro”, afirma o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, numa nota publicada no site da feira, onde a programação está toda disponível.

“O universo criativo deste homem dos sete instrumentos serve de mote à programação da feira, que se espraia por diferentes expressões artísticas: da literatura à música, passando pelas artes plásticas, o cinema ou a ‘spoken word’”, acrescenta o autarca.

Durante 17 dias, os Jardins do Palácio de Cristal vão acolher 113 editoras, livreiros e alfarrabistas distribuídos por 130 pavilhões, e vão ser palco de iniciativas como intervenção mural, concertos, jogos, apresentações de livros, cinema, conversas, exposições e oficinas infantojuvenis, de acordo com a programação disponível.

Logo no primeiro dia, haverá uma intervenção mural pela ilustradora Mariana, a miserável, intitulada “A Minhoca”, inspirada na música “Lá Isso É” (1978), de Sérgio Godinho.

O concerto de abertura, “E o coração que o conte/quantas vezes já bateu pra nada”, que acontece na Concha Acústica, conta com curadoria de Tiago Andrade e Bruno Rocha, e terá lugar ao fim do dia.

À noite, no âmbito da programação para cinema, o auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett apresenta “Estilhaços”, a partir de um espetáculo de Adolfo Luxúria Canibal.

No dia 23, os destaques vão para a atribuição da tília de homenagem a Sérgio Godinho, pelas 15h00, seguida da sessão de homenagem “Sérgio sobre o Porto”, com a participação do músico, de Rui Moreira, de João Gobern e de Francisco José Viegas.

No que respeita à programação de cinema, ao longo dos vários dias de feira, estão previstas apresentações de filmes como “Era uma vez no Apocalipse”, de Tiago Pimentel, com Sérgio Godinho, de “Kilas o mau da fita”, seguida de uma conversa com o músico, “Nós por cá todos bem”, de Fernando Lopes, “Jules e Jim”, de François Truffaut, ou a palestra multimédia “O labirinto da beleza”, de Martim Sousa Tavares, entre outros.

Os concertos são um dos pontos fortes do certame, que este ano contará com espetáculos musicais de artistas como Manel Cruz, Márcia, Três Tristes Tigres, Lula Pena, Napa e, a encerrar a feira, um concerto de Sérgio Godinho & Os Assessores, com Manuela Azevedo como convidada.

Ainda no contexto musical, será possível assistir aos podcasts “Assim ou Assado”, com Marco Neves e Sam The Kid, e “O que cresci ouvindo”, com Ivan Lima e Sérgio Godinho.

Haverá também espaço para várias conversas temáticas, entre as quais se destacam “Quantas faces ocultas na face visível da lua?”, com Luísa Sobral e moderação de Maria João Costa, “Contrafação da liberdade é ignomínia”, com António Brito Guterres e moderação de Teresa Coutinho, ou “Tudo no amor faz do nada um tudo”, com Lídia Jorge e moderação de Rui Couceiro.

O programa tem ainda prevista uma iniciativa da cooperativa cultural Frenesim que consiste numa ‘open call’ para todas as vozes do Porto se juntarem num coro de criação coletiva, para um espetáculo que terá lugar nos dias 6 e 7 de setembro, intitulado “Maré Alta – Coro instantâneo do Porto”.

“Construímos, no âmbito da Feira do Livro do Porto, um festival literário contagiante, assente numa programação rica, vibrante e diversa, contando com a cumplicidade e o gesto exato de centenas de ‘alquimistas da palavra’”, destaca o coordenador da programação, João Gesta.

Nas palavras do responsável, “a liberdade vai passar” pela feira do livro do Porto, que espera “se transforme num rigoroso exercício de libertação, numa festa da palavra ao serviço do dia claro e vertiginoso, numa festa onde caiba o mundo inteiro”.

O escritor e editor Francisco José Viegas, comissário da homenagem a Sérgio Godinho, adiantou que a partir de dia 23, na Avenida das Tílias, uma dessas árvores levará o nome de Sérgio Godinho e os seus versos, e destacou o lançamento do seu novo livro de contos, “Como se não houvesse amanhã”, bem como o concerto de encerramento, que acontece uma semana depois do cantor cumprir 80 anos.