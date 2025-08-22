A Feira do Livro do Porto dá hoje início a mais uma edição nos jardins do Palácio de Cristal, desta feita com o cantor e escritor Sérgio Godinho no centro das atenções.

No dia em que começa a feira, abre, na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, a exposição “O Meu Sérgio”, um projeto de Tiago Manuel “inspirado na vastíssima obra [de Sérgio Godinho], [que] é a melhor maneira de os artistas visuais prestarem tributo pelo muito que receberam” e que reúne obras de oito autores portugueses de Banda Desenhada.

Também a partir de hoje fica patente a mostra “Os Amigos do Gaspar”, que vai permitir “assistir a alguns episódios, ouvir canções, fazer fantoches, participar em jogos ou, simplesmente, vaguear pelo espaço da sala infantojuvenil da Biblioteca Municipal Almeida Garrett e apreciar a instalação artística, ao vivo e a cores, de várias das marionetas que estiveram na base desta divertida história”.

Na concha acústica dos jardins, a artista Mariana, a miserável pintou “A Minhoca”, a partir de um verso da canção “Lá Isso É”, de Godinho.

“A maçã gigante, a nossa liberdade e democracia, que agarramos e levamos com cuidado, está sob ameaça, sem que ninguém dê por isso. A minhoca come a maçã por dentro e infiltra-se como um pensamento numa cabeça distraída. Qualquer semelhança com a realidade vigente não é mera coincidência, mas, como diz a música, ‘o povo é que manda no povo / Ai isso é claro, claro’”, disse a artista, citada no ‘site’ da feira.

No sábado, Sérgio Godinho vai ser distinguido com a tília de homenagem e com a medalha de honra da cidade, seguindo-se uma conversa no Auditório da biblioteca, conduzida pelo comissário da homenagem, o editor Francisco José Viegas. No último dia da feira, em 7 de setembro, vai haver um concerto de Sérgio Godinho, com Manuela Azevedo como convidada.

Autor e voz de temas que marcam a música portuguesa das últimas décadas, Sérgio Godinho nasceu em 31 de agosto de 1945, no Porto, numa família marcada pela Cultura e as Artes. Já este ano, disse do Porto ser a cidade que tem “como raiz e ponto de referência".

Logo desde o primeiro dia, a Feira do Livro do Porto conta com oficinas para várias faixas etárias, jogos, leituras e exibição de cinema.

B Fachada, Luca Argel, Manel Cruz, Três Tristes Tigres, NAPA e Tomás Wallenstein são alguns dos nomes que vão protagonizar momentos musicais na Feira do Livro até 7 de setembro.

Na Capela Carlos Alberto vai estar a instalação “Três Luzes Acenderam ao Mesmo Tempo Em Três Janelas Diferentes”, de Noiserv e Berto Pinheiro, enquanto na Galeria Municipal continua patente a mostra “Lúcido Devaneio”, que faz uma panorâmica sobre o estado da arte contemporânea portuguesa.

Nos jardins do Palácio de Cristal haverá ainda ciclos de poesia, leituras encenadas e conversas onde se destacam nomes como os de João Luís Barreto Guimarães, Joana Gama, Lídia Jorge, António Brito Guterres e Sérgio Almeida, numa edição que quis também reforçar as atividades infantojuvenis.

A Feira do Livro do Porto está aberta entre as 12h00 e as 22h00 hoje, entre as 11h00 e as 22h00 ao sábado e entre as 11h00 e 21h00 ao domingo. Entre segunda e quinta-feira, a feira abre às 12h00 e encerra às 21h00.