O Fuso – Festival Internacional de Videoarte decorre entre hoje e domingo, em vários espaços culturais de Lisboa, sob o tema "Verões Quentes", numa programação que inclui obras de 13 artistas selecionadas pela curadoria para competição.

Nesta 17.ª edição, o festival, organizado pela Duplacena, apresentará, com entrada gratuita, vídeos de artistas portugueses e estrangeiros, inspirados no aquecimento global e nos fenómenos climáticos extremos, mas também acontecimentos revolucionários e períodos políticos conturbados, segundo a programação.

As exibições e conversas decorrerão em espaços ao ar livre e instituições culturais da cidade, como o Museu Nacional de Arte Contemporânea, o Palácio Sinel de Cordes, o Palácio Galveias, a Praça do Carvão do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, a Duplacena 77, e o Museu da Marioneta.

Uma das principais vertentes do festival, segundo a organização, é a promoção da nova criação nacional, realizando em cada edição um concurso com o objetivo de divulgar, distinguir e incentivar artistas emergentes.

O Fuso recebeu este ano 208 propostas, “prova da vitalidade da criação em Portugal”, anunciou em julho o diretor artístico do evento, o curador e historiador de arte Jean-François Chougnet.

Para o concurso desta edição - aberto a artistas de videoarte que vivem e trabalham em Portugal e/ou são de nacionalidade portuguesa – foram selecionadas obras de 13 artistas, criadas entre 2023 e 2025.

Entre os artistas estão Alexandre Lyra Leite (com a obra “Vozes e Ar Pesado” 2025), Carla Cruz (“Fins”, 2024), Eva Pelúcia (“Morte de Vénus”, 2024), Inês Ventura (“Menina do Mar”, 2025), Laís Andrade (“My Ray of Sunshine”, 2024), Nuno Veiga (“I am a word and also its echo”, 2024), Sama (Eduardo Felipe Dutra) (“Elon”, 2024), Sara Massa (“Reviralha”, 2025), Stephanie Monica (“eColonialism”, 2024), Welket Bungué (“O Colon (The Settler)”, 2023).

Ao grupo de finalistas juntaram-se ainda Inês Carneiro e Sara Neves (Coletivo Nicho), selecionadas pela obra “Gesto” (2023), Jonathan Uliel Saldanha e Vera Mantero (O Rumo do Fumo), por “The Breaking Point” (2023), assim como LealVeileby (António Leal e Jesper Veileby), com “N” (2025).

As obras selecionadas pelo diretor artístico do Fuso “traduzem, por meio de imagens e sons, corpos e canções, as questões que atravessam os nossos tempos e as estruturas sociais contemporâneas”, justificava Jean-François Chougnet, citado no comunicado da organização divulgado há um mês.

Estes vídeos vão ser apresentados na quarta-feira, às 22h00, no Museu de Arte e Arquitetura (MAAT Central - Praça do Carvão) e concorrem aos prémios Aquisição Fundação EDP/MAAT – escolha do MAAT e Incentivo Duplacena – escolha do público.

O festival realizará novamente a edição Fuso Insular, que decorrerá em São Miguel, Açores, entre os dias 23 e 26 de outubro.