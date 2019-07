Jorge Sobrado explicou que as manhãs estão, “sobretudo, orientadas para oficinas educativas e criativas” e, a partir das 16:00, inicia-se, no fundo, a programação de espetáculos, sobretudo de espetáculos na área do teatro, música, literatura, com leitura de poesia e contos e novo circo”.

As oficinas, “a partir dos jovens do primeiro ciclo até aos mais velhos e para toda a família”, passam pela arqueologia, fotografia, iniciação da fotografia, encadernação de livros e construção de lanternas japonesas.

Há também oficinas de transformação de papel, escrita criativa e sobre a descoberta histórica de Viseu, e ainda “uma grande instalação de som, o gamelão, que nasce a partir de hoje nos claustros da Sé de Viseu”.

“Do ponto de vista cultural, não se elege nem um estilo nem uma expressão, não se pode dizer que seja um festival de música, é um festival de arte e cultura que vai da música ao teatro, da escultura à literatura, do cinema à fotografia, do circo ao novo circo e que também assume dimensões pedagógicas, educativas e ambientais”, defendeu.

De Viseu, estarão nomes como Moullinex, Gira Sol Azul e a Viseu Big Band, o Teatro Mais Pequeno do Mundo, de Graeme Pullyen, João Lugatte, Ricardo Bernardo e Ricardo Silva (em residência), o projeto CRETA, de Guilherme Gomes (com diversos atores viseenses), a ZunZum, a Tribal, a Ritual de Domingo e Sónia Barbosa, Luís Belo, John Gallo, Inês Flor, Cláudia Sousa, o CARMO 81 e “Sr. Jorge” e a associação Memória Comum.