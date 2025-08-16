“Sentimos que o festival tem vindo a crescer desde a pandemia e alterámos o figurino”, afirmou à agência Lusa o diretor do certame, João Garcia Miguel.

“Fizemos regressar o festival ao centro histórico, entre os largos de Santo António e de São Pedro e as praças Machado Santos e do Município, para os eventos estarem todos mais próximos, porque o recinto da última edição era muito grande e os visitantes que iam ao Mercado Oitocentista depois não iam ver um espetáculo no Jardim da Graça”, explicou.

As alterações a implementar este ano passam também pela aposta em quatro grandes espetáculos internacionais.

“Todos os dias temos um espetáculo de dimensão e impacto visual maior que marca cada dia”, adiantou.

No primeiro dia, a companhia italiana Eventi Verticali apresenta “Cubo,” espetáculo de dança vertical e acrobacia aérea dentro de um palco tridimensional suspenso.

Com o teatro de rua itinerante “Nit Mágica”, a companhia espanhola Xarxa Teatre transporta o espetador para as festas populares valencianas, em que os fogos-de-artifício tradicionais, a música e os touros de fogo são os protagonistas, convidando o público a dançar sob as faíscas.

No dia seguinte, a mesma companhia apresenta o teatro de rua “Ara Pacis”, baseado nos altares de guerra, construídos pelos romanos para que os deuses não os abandonassem e eles pudessem desfrutar de longos períodos sem violência.

O último dia está reservado para “Aria”, um espetáculo de dança acrobática, música e projeção de vídeo ao vivo.

Com um orçamento semelhante ao da última edição, em 2023, de 375 mil euros, o festival procura valorizar o património, transportando a cidade até ao tempo das invasões francesas, no século XIX, dinamizar a economia através da atração de turistas, estimular a criação e a cooperação artísticas e valorizar o espaço público desta cidade do distrito de Lisboa.

Tendo como pano de fundo as invasões napoleónicas, o festival desafia a novas leituras sobre o conceito de invasões, convertendo-as em motor para a criação artística e para a celebração da diversidade cultural.

O programa de animação conta com performances, exposições, instalações, oficinas, concertos, workshops, música, teatro, dança, jogos e brincadeiras artesanais, instalações artísticas, sessão de contos e animação de rua que reinventam o espaço público, tornando-o num espaço de experimentação artística.

O festival integra ainda o Mercado Oitocentista, uma recriação de ambientes históricos que transporta os visitantes para os quotidianos do século XIX.