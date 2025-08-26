Circo aéreo acrobático, concertos, teatro de rua e gastronomia são algumas propostas do Festival Sete Sóis Sete Luas na sua passagem pelo concelho de Odemira, a partir deste sábado e até 12 de setembro, celebrando a multiculturalidade.

De acordo com a Câmara de Odemira, no distrito de Beja, em comunicado, o festival, que celebra a 33.ª edição, vai reunir artistas de diferentes partes do mundo com o objetivo de proporcionar “uma variedade de experiências que representam a diversidade” cultural.

O evento conta, este ano, com a participação de grupos e artistas oriundos de países como França, Brasil, Cabo Verde, Espanha e Itália e inclui “performances de circo aéreo acrobático, concertos, teatro de rua e experiências gastronómicas”, explicou o município.

O certame, que celebra o mundo mediterrânico e lusófono através da música, arte e cultura, arranca, pelas 19h00 de sábado, no Largo da Igreja, na Zambujeira do Mar, com o espetáculo de circo aéreo acrobático da companhia francesa Les P’tits Brás, intitulado “Mon RoYaume”.

No segundo dia, a festa muda-se para o Jardim Público de São Luís, que recebe, a partir das 21h30, o concerto da banda Luso 7Sóis-25 juntando em palco músicos de Cabo Verde, Espanha, Itália, Marrocos e Portugal.

Depois de uma pausa, na quarta-feira, dia 3 de setembro, o festival segue viagem para a Igreja de Colos, no interior do concelho e palco do concerto do francês Christophe Mondoloni, a partir das 19h30.

O Cerro do Peguinho, na sede de concelho, recebe, no dia 5 de setembro, pelas 19h00, o espetáculo de teatro de rua “Art- Ilusió” da companhia basca Markeliñe, inspirado “na magia dos livros”, indicou a autarquia.

O programa do festival inclui, nos dias 3 e 5 de setembro, um laboratório de gastronomia com a participação da ‘chef’ italiana Maria Menegato, com degustação de sabores da Toscana, a partir das 20h00.

A passagem do Festival Sete Sóis Sete Luas pelo concelho de Odemira termina na sexta-feira, 12 de setembro, com o espetáculo de flamenco de Jesús Fernández (Andaluzia), no Pavilhão Multiúsos de Almograve, pelas 20h30.

Segundo os promotores, além da programação principal, no dia 1 de setembro, está previsto um concerto solidário no Estabelecimento Prisional de Odemira, com a Luso 7Sóis-25.

O Festival Sete Sóis Sete Luas tem entrada livre e é promovido por uma rede cultural que junta 30 cidades de nove países do mediterrâneo e do mundo lusófono: Cabo Verde, Croácia, Espanha, França, Itália, Luxemburgo, Marrocos, Portugal e Tunísia.

A iniciativa conta com o apoio do Município de Odemira e da Direção-Geral das Artes.