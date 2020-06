Para assinalar a data em que o festival iria decorrer, e dando início à contagem decrescente para a sua nona edição (reagendada para os dias 19, 20, 26 e 27 de junho de 2021), o Rock in Rio Lisboa preparou uma emissão especial para este sábado.

"Se a Vida Começasse Agora", uma emissão de 180 minutos, pôde ser acompanhada no SAPO.

Foi durante a emissão em direto, que várias confirmações para a edição de 2021 do festival foram sendo anunciadas.

Os Black Eyed Peas vão subir ao Palco Mundo a 2o de junho e para 27 de junho está confirmada a presença de Anitta. A cantora brasileira entrou em direto na emissão a partir do Brasil, ainda a recuperar de uma trombose na perna, e confirmou a sua atuação no Rock in Rio Lisboa 2021.

Foi também transmitida uma mensagem de Ivete Sangalo, a partir do Brasil, na qual a cantora recordou os melhores momentos da sua história no Rock in Rio e onde acabou por confirmar a sua presença na próxima edição do festival. A cantora baiana sobe assim ao Palco Mundo a 20 de junho de 2021.

Outras das confirmações anunciadas ao longo da emissão foram as dos Xutos & Pontapés, que atuarão no festival a 26 de junho, de David Carreira, que abrirá o Palco Mundo a 20 de junho, e de Bárbara Tinoco, que dará um concerto no Galp Music Valley a 27 de junho.

Também durante a emissão, e depois de uma atuação em estúdio, os HMB confirmaram que vão estrear-se no Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa a 27 de junho de 2021. Os portugueses deveriam ter-se estreado no festival na edição deste ano, que acabou por ser reagendada.

Pelo estúdio passaram vários convidados especiais, entre os quais artistas portugueses que protagonizarão momentos de música ao vivo. É o caso de HMB, Bárbara Tinoco, Agir, João Pedro Pais e D.A.M.A, que encabeçam os pocket shows do programa. "Mas a playlist não se ficou por aqui e pelo meio houve tempo para recordar concertos icónicos, como Red Hot Chilli Peppers (na edição de 2006), Muse (na edição de 2010), Justin Timberlake (na edição de 2014), Bruce Springsteen (na edição de 2016), entre outros", revela a organização.

"Se a Vida Começasse Agora" contou ainda com a participação de várias personalidades, como Tim e Kalu (Xutos & Pontapés), Maestro Rui Massena, David Carreira, Alex D’Alva, Roberta Medina, , Carolina Torres, Nilton, Joana Cruz, ou Joana Gama.

Roberta Medina, Vice-Presidente do Rock in Rio, recorda que, "em 2018, 5,8 milhões de pessoas acompanharam o evento de longe, assistindo aos conteúdos da SIC e à cobertura web". "Este ano, com esta emissão especial, queremos levar a emoção do Rock in Rio a todos esses espectadores e aos que a viveram dentro da Cidade do Rock", sublinha.

Antes das novidades deste sábado, a organização do Rock in Rio já tinha confirmado que os Foo Fighters, os The National e Liam Gallagher iriam atuar na Cidade do Rock a 21 de junho de 2021. Os três concertos, inicialmente agendadas para atuar no Rock in Rio Lisboa a 21 de junho de 2020, têm presença confirmada na nona edição do festival.

A nona edição do Rock in Rio Lisboa foi reagendada para 2021 devido à pandemia do novo coronavírus. A Cidade do Rock vai voltar a abrir portas a 19, 20, 26 e 27 de junho e os bilhetes já adquiridos são válidos. Em 2022, a festa também já está assegurada.

Notícia atualizada às 19h55.