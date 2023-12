Jorge Martinez, artista que se tornou popular nas redes sociais com as suas atuações televisivas - veja aqui -, usou as redes sociais para criticar a última edição de "Natal dos Hospitais", da RTP1. "Tenho mil razões para afirmar, com toda a convicção, que ver os videoclipes do Jorge Martinez é mil vezes melhor do que assistir ao nojo da corrupção do Natal dos Hospitais da RTP Palhaços", escreveu o artista na sua conta no Instagram.

"Obrigado por, ao longo de quatro décadas, nunca, mas mesmo nunca, me terem sequer convidado para essa falsidade de programa. É por essas e por outras, neste caso muitas razões, que volto a reafirmar o orgulho em ser quem sou e ter conseguido tudo contra toda essa corja", acrescentou.

No texto, o cantor diz que "sabem como o bloquear de forma cobarde, cínica e hipócrita". "O grande problema desses malvados é que nunca me vencerão", rematou.