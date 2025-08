Esta segunda-feira, dia 4 de agosto, a rádio pública celebra 90 anos. Para assinalar a data, a Antena 1 preparou uma emissão especial, em direto, ao longo de 12 horas.

"Na segunda-feira a rádio pública assinala 90 anos. Nove décadas a acompanhar a evolução do país e do mundo, com a missão de informar, entreter e estar ao lado dos ouvintes. A Antena 1 assinala esta data simbólica com uma emissão especial de 12 horas, entre as 8h e as 20h, marcada por depoimentos de vozes proeminentes da rádio e de figuras que todos conhecemos, reportagens e convidados especiais", adianta a RTP em comunicado.

Nesta emissão especial, serão celebrados os primeiros tempos da rádio, quando poucas estações nos faziam companhia, mas também o que é hoje a rádio, "um meio credível, fresco, com os pés firmes no presente e o olhar voltado para o futuro".

Ao longo do dia, José Carlos Trindade, Filomena Crespo e Miguel Freitas são os anfitriões desta jornada, ao vivo e em direto, acompanhados pelos jornalistas da Antena 1.

"Recorrendo ao arquivo histórico da rádio, recordamos vozes como as de Igrejas Caeiro ou Maria Leonor, mas também contamos com os testemunhos de João Paulo Diniz ou Júlio Isidro. Viajamos por momentos marcantes, como o emocionante relato de Nuno Matos e Alexandre Afonso quando Portugal se sagrou Campeão Europeu de Futebol em 2016, onde os protagonistas vão reviver o golo decisivo de Éder e todas as emoções que o desporto confere à rádio. A emissão inclui ainda dezenas de depoimentos, desde chefes de Estado e de Governo aos nomes mais sonantes da cultura e da sociedade, que dão os parabéns à rádio pública", destaca a RTP1.

A emissão especial da Antena 1 estende-se a outras rádios da RTP para momentos de celebração. "Sintonize a rádio pública neste dia especial para assinalar os 90 anos daquela que liga pessoas, histórias e gerações. Aconteça o que acontecer, estamos sempre ligados", remata a estação.