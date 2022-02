Esta quarta-feira, dia 9 de fevereiro, vai ficar disponível o videoclipe do single "Idiota", do cantor brasileiro Jão. Para celebrar o lançamento, o SAPO e a Universal Music vão juntar alguns fãs portugueses do artista numa listening party especial, via Zoom, no dia 8 de fevereiro, às 18h00.

O Jão também vai participar na conversa onde os vencedores terão a oportunidade de ver o vídeo antes do lançamento oficial.

Para ganhar convites para a Listening Party só tem de preencher o formulário e escrever uma frase criativa onde conte qual foi a coisa mais idiota que fiz por amor - PARTICIPE AQUI.