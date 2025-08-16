O Escritaria, que vai na sua 18.ª edição, “está de volta para celebrar a poesia portuguesa, desta vez com uma autora que parte da poesia até à literatura infantojuvenil, passando ainda pelas letras de música”, destaca, em comunicado, a Câmara Municipal de Penafiel, promotora deste festival literário.

“Maria do Rosário Pedreira é uma destacada poeta, romancista, cronista, tradutora e editora portuguesa, reconhecida tanto pela qualidade literária da sua obra poética, como pelo seu contributo determinante para a edição e promoção da literatura em Portugal”, salientou a autarquia.

Nascida em Lisboa, em 1959, Maria do Rosário Pedreira demonstrou desde cedo uma profunda ligação ao mundo dos livros, tendo desenvolvido uma carreira multifacetada que a coloca entre as figuras mais influentes da cultura literária portuguesa contemporânea.

Como poeta, é autora de uma “obra delicada, intimista e reflexiva”, marcada por temas como o amor, a perda, o tempo e a ausência, sendo a sua poesia frequentemente associada a uma herança lírica que dialoga com nomes como Sophia de Mello Breyner ou Eugénio de Andrade, “mas com um tom próprio de contenção e sensibilidade”.

No campo editorial, Maria do Rosário Pedreira foi responsável pela edição de autores como José Luís Peixoto, Valter Hugo Mãe, João Tordo, Luísa Sobral, Nuno Camarneiro, Paulo Moreiras ou Ana Cristina Silva.

A sua sensibilidade enquanto leitora e editora tem sido elogiada por escritores, críticos e profissionais do setor, o que lhe valeu o lugar de uma das principais mediadoras entre autores e leitores em Portugal.

Maria do Rosário Pedreira é também autora de letras para fados interpretados por músicos como Carlos do Carmo, Ana Moura, Aldina Duarte ou António Zambujo.

Entre as suas obras, contam-se títulos como “O meu corpo humano”, “A casa e o cheiro dos livros”, “O canto do vento nos ciprestes”, “Nenhum nome depois” ou “Esse fado vaidoso”.

O Escritaria, nos seus 18 anos, volta a ocupar a cidade de Penafiel, “numa festa inigualável em Portugal”, destaca a autarquia, recordando que recentemente o projeto de internacionalização deste festival foi distinguido com o prémio “Norte+Criativo”, e o Prémio do Público, na primeira edição dos Prémios Mais a Norte, promovidos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-Norte), que reconhecem as iniciativas mais inovadoras e impactantes da região.