O MEO lançou o novo MEO GO, "o verdadeiro MEO Fora de Casa", que permite aceder aos conteúdos da operadora, em qualquer ecrã e em qualquer lugar, com uma nova interface e usabilidade redesenhada para uma nova experiência em mobilidade, e com um conjunto de funcionalidades que proporcionam o acesso, no smartphone, à TV do MEO

Ana Figueiredo, Presidente Executiva da Altice Portugal, sublinha que, "na Altice, estamos atentos à evolução dos hábitos de consumo dos portugueses e ditamos tendências". "Desde o lançamento do serviço, em 2011, que a evolução do MEO GO é pautada por inovação e pioneirismo com uma abordagem de entretenimento totalmente disruptiva e assente numa estratégia de diferenciação. É com enorme satisfação que estamos hoje a relançar este serviço, já muito acarinhado pelos nossos clientes", frisa.

Com este relançamento, os clientes MEO vão "beneficiar de uma experiência de televisão totalmente inovadora e com inúmeras novidades". A nova versão do MEO GO passa a incluir novas funcionalidades, como a categoria Kids, categoria Clipes ou o futebol ao minuto.

A par destas novidades, o MEO GO passa a disponibilizar um processo de adesão simplificado ao serviço, bem como a subscrição de canais premium através do smartphone ou tablet.

O serviço MEO GO tem um valor de subscrição de 4,99 euros por mês e permite até três acessos em simultâneo. "Também em casa o acesso é mais simples, para além de gratuito, agora sem necessidade de inserir username e password e existindo a possibilidade de partilhar o ecrã do smartphone diretamente para uma TV", adianta o MEO.

Totalmente desenvolvido pela Altice Labs, o novo MEO GO vem "uma vez mais demonstrar o potencial da tecnologia 'made in Portugal', enaltecendo a qualidade da engenharia portuguesa, e a capacidade do MEO e da Altice Portugal em liderar as tendências mundiais e em responder às melhores expectativas de usabilidade e acessibilidade por parte dos consumidores".