O monólogo “À Primeira Vista”, protagonizado por Margarida Vila-Nova e encenado por Tiago Guedes, vai estar em cena, de 21 de novembro a 7 de dezembro, no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, anunciou a produtora.

O espetáculo é a versão portuguesa de “Prima Facie”, da dramaturga, advogada e argumentista australiana Suzie Miller e centra-se em Teresa, uma jovem advogada, que, a determinada altura da vida, é vítima de violência.

A dada altura do monólogo, estreado em julho de 2024 e reposto em janeiro de 2025, no Teatro Maria Matos, em Lisboa, Teresa, a personagem interpretada por Margarida Vila-Nova, lembra que “uma em cada três mulheres é agredida, quer seja violência física, psicológica, sexual”.

Enquanto vítima, Teresa está determinada a recorrer à justiça, confrontando-se com a necessidade de “contar e recontar várias vezes o trauma por que passou”.

“É preciso muita resistência, muita resiliência, muita coragem, uma humildade muito grande para mergulhar nestas palavras todas da Suzie Miller, e trazer à cena com a maior dignidade um tema que é tão delicado e tão importante de ser discutido”, referiu Margarida Vila-Nova, em declarações à agência Lusa após um ensaio aberto à imprensa, quando da estreia da peça no Maria Matos.

A peça surgira na vida de Margarida Vila-Nova quando assistiu à peça em Londres e se deparou “com um tema que a inquieta” e “está na ordem do dia”, considerando, por isso, “importante discutir e levar a cena”.

“Porque acredito também que o Teatro tem essa capacidade de despertar consciências, ou pelo menos de provocar a discussão, o diálogo”, referiu, acrescentando que, para encenar o espetáculo escolheu Tiago Guedes, que contou à Lusa na mesma altura que andava com vontade de voltar a encenar, pelo que o convite surgira “no momento certo”.

“Há uma coisa que me atraiu logo muito, que tem que ver com as ‘nuances’ do abuso. O que é ou o que não é o abuso, principalmente dentro de uma relação. Acho que é um assunto muito sério e é um assunto pouco falado, ou pouco aprofundado - é sempre muito difícil falar dele, porque acontece na intimidade e é a palavra de um contra o outro”, partilhou com a Lusa.

Com tradução de Ana Sampaio, “À Primeira Vista” tem cenário de Catarina Amaro, desenho de luz de Nuno Meira, sonoplastia de Carincur e figurinos de Rita Alves. Na assistência de encenação está Luís Araújo.

No dia 20 de setembro, a peça chegará ao palco do Teatro Municipal de Portimão, e, dois dias depois, voltará para nova temporada no Maria Matos, que terminará em 9 de dezembro.

No Teatro Sá da Bandeira terá nove récitas, à sexta-feira, ao sábado e ao domingo.