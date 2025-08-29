O compositor russo Rodion Shchedrin, cuja obra inclui bailados famosos como "Anna Karenina" e "Suite Carmen", morreu aos 92 anos, informou o Teatro Bolshoi de Moscovo na sexta-feira, classificando a sua morte como uma "enorme tragédia".

Shchedrin, marido da falecida lenda do bailado Maya Plisetskaya, foi "um dos maiores génios contemporâneos", cujas "óperas, bailados e sinfonias são tocadas nos maiores palcos do mundo", afirmou o teatro em comunicado.

"Rodion Shchedrin foi um fenómeno único e marcou toda uma era na cultura musical mundial".

Shchedrin morreu em Munique, na Alemanha, onde viveu após o colapso da União Soviética, mas viajava regularmente para a Rússia, segundo a sua editora, a Schott Music.

Nascido a 16 de dezembro de 1932 em Moscovo, Shchedrin conquistou fama internacional com "Suite Carmen" (1967), que Plisetskaya protagonizou no Bolshoi, consolidando o estatuto da dupla como um casal de poder cultural da era soviética.

Plisetskaya, cujas performances hipnotizantes lhe valeram o título de "prima ballerina assoluta" no Bolshoi, faleceu em 2015, aos 89 anos. O casal foi casado durante mais de 50 anos.

À direita, o compositor russo Rodion Shchedrin aponta para caixas que contêm os seus ficheiros enquanto a sua mulher, a lenda do bailado russo Maya Plisetskaya, sorri durante a entrega ao arquivo do Estado russo em Moscovo, a 8 de novembro de 2006.

Inspirando-se na literatura russa e nos contos de fadas, Shchedrin compôs também os bailados "O Cavalinho Corcunda", "A Gaivota" e a ópera "Lolita", baseada no polémico romance de Vladimir Nabokov.

Os figurinos de "Anna Karenina" e "A Gaivota", nos quais Plisetskaya dançou, foram criados pelo estilista francês Pierre Cardin, que a descreveu como a sua "musa".

Rodion Shchedrin era também famoso pelas suas sinfonias e concertos para piano e orquestra, apresentados na Europa, Ásia e EUA.

Compôs mais de 80 obras no total, deixando para trás "uma herança artística inestimável... que ecoa no coração do público", disse o Bolshoi.

"A felicidade não é material. É estar com a pessoa amada 24 horas por dia, imerso na alegria de fazer um trabalho que lhe traz não só prazer, mas verdadeiro deleite", disse Shchedrin sobre o seu trabalho em entrevista ao jornal Komsomolskaya Pravda após celebrar o seu 80.º aniversário.