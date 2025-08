O encenador norte-americano Bob Wilson, que pôs em cena "Einstein on the Beach", de Philip Glass, morreu na quinta-feira, em Water Mill, no Estado de Nova Iorque, aos 83 anos, anunciou a Robert Wilson Arts Foundation.

“Estamos devastados por anunciar a morte de Robert M. Wilson, artista, diretor de teatro e ópera, arquiteto, cenógrafo e iluminador, artista visual”, escreveu a fundação que preserva a sua obra, numa publicação no Instagram, acrescentando que Bob Wilson “morreu pacificamente”.

O encenador, que trouxe a Portugal várias das suas criações, e dirigiu "O Corvo Branco", de Philip Glass e Luísa Costa Gomes, teve em cena em Lisboa, no S. Luiz - Teatro Municipal, no passado mês de março, a peça "Pessoa – Since I’ve been me", inspirada no autor do "Livro do Desassossego", que estreara no ano passado em Itália.

"Robert Wilson foi uma das figuras mais radicais e poéticas do teatro contemporâneo", escreve hoje o festival Salone del Mobile.Milano, que acolheu na sua mais recente edição uma das derradeiras obras do encenador, "Mother", uma visão da "Pietá", de Miguel Ângelo, com música de Arvo Pärt.

Para Wilson, "o palco era um espaço abstrato, mental, construído", afirma o festival italiano, que recorda as influências do teatro de Giorgio Strehler e Luchino Visconti na sua obra, assim como a peça que determina a sua consagração, na década de 1970, a ópera "Einstein on the Beach" (1976), de Philip Glass.

"Uma ópera que rompe com todos os padrões tradicionais", lê-se na página do Salone del Mobile.Milano. "Sem enredo, sem actos, sem árias. Apenas visões."

Bob Wilson, como era conhecido, deu corpo a tudo. "Um palco é diferente de qualquer outro espaço. Detesto o naturalismo. Estar em palco é algo artificial. E quando se tenta agir naturalmente, parece artificial", disse o encenador, citado pelo festival de Milão. Porém, "quando se aceitar [o palco] como algo artificial, torna-se mais natural."

Robert Wilson nasceu em Waco, Texas, em 4 de outubro de 1941. Primeiro, formou-se em administração de empresas, no seu estado natal. Depois, optou pela arquitetura, que concluiu no Pratt Institute, em Nova Iorque. Nesta cidade, foi assistente do arquiteto Philip Johnson. E também fundou a Byrd Hoffman School of Byrds, comunidade artística interdisciplinar a que deu o nome do bailarino Byrd Hoffmann.

Foi aqui, na Byrd Hoffman School of Byrds, que desenvolveu as primeiras obras e em que o seu trabalho ganhou dimensão transdisciplinar. Foi aqui que o seu trabalho começou a ganhar dimensão mundial.

Mais tarde, criou o Watermill Center, laboratório interdisciplinar para as artes e humanidades, que concluiu em 2006, em Long Island, Nova Iorque. Um lugar para acolher jovens artistas, um lugar onde pudessem trabalhar, aprender, criar e crescer em conjunto.

Ao longo da sua carreira, Bob Wilson trabalhou com atores, autores, criadores como Susan Sontag, Marina Abramovic, Willem Dafoe, Tom Waits e Lucinda Childs, assinou mais de 200 produções, todas elas capazes de marcar a história dos palcos nas seis últimas décadas, como "Lulu", "Threepenny opera", "Passion of St. John", "Quartett", "Shakespeare's sonnets", "Life and death of Marina Abramovic", entre outras.

"No seu trabalho, [Bob Wilson] nunca reconheceu fronteiras entre disciplinas", lê-se na biografia publicada pelo Salone del Mobile.Milano. "Luz, espaço, gestos, objetos, som eram ferramentas de uma linguagem visual unificada". Gostava de salas vazias e de silêncios. E com todos os elementos transformou a perceção que havia de cena, segundo o festival.

O documentário "The Robert Wilson Experience", da RTP, situa as primeiras passagens de Bob Wilson por Portugal nos anos 60 do século passado. Mas é na década de 1990 que ganha regularidade. Primeiro com um 'workshop' no Teatro de S. Carlos, depois com a peça "Dr. Faustus Lights the lights", a partir de Gertrude Stein, nos encontros ACARTE, da Fundação Calouste Gulbenkian, em 1993, e na Lisboa 94 - Capital Europeia da Cultura, com "Alice", de Tom Waits, sobre Lewis Carroll, que também deu direito a uma instalação na antiga galeria Luís Serpa, "Alice - Two Rooms".

Quatro anos mais tarde, a Expo'98 encerrava com a estreia da sua encenação d'"O Corvo Branco", de Philip Glass, no Teatro Camões, que depois iria ao Teatro Real de Madrid e ao Lincoln Center, em Nova Iorque.

Em 1999, a dois anos da Porto Capital da Cultura, apresentou na cidade a ópera "The Days before". A Portugal traria igualmente "4 santos em 3 actos", peça inspirada em Inácio de Loyola e Teresa de Ávila.

O Festival de Almada contou com Robert Wilson, em diferentes edições, como em 2019, quando apresentou "Mary said what she said", com a atriz francesa Isabelle Hupert, e em 2023, com "I was sitting on my patio", concebida em parceria com a coreógrafa Lucinda Childs.

A edição do ano passado do festival de teatro contou com "Relative calm", uma obra criada originalmente em 1981, também em colaboração com a coreógrafa norte-americana, revisitada ao fim de 40 anos, em França, em tempo de pandemia.

Em março passado, Wilson trouxe a Lisboa a peça que estreara em maio de 2024, no Teatro della Pergola, em Florença: "Pessoa - Since I’ve been me", evocação das "diversas atmosferas das obras de Pessoa, a fluidez de humor, meditativo ou cómico, racional ou anárquico", segundo a apresentação que revisitava "uma vida partilhada com personalidades heteronímicas como Alexander Search, Bernardo Soares, Vicente Guedes, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos ou Ricardo Reis."

O Salone del Mobilie.Milano recorda a reação do poeta francês Louis Aragon, quando assistiu a uma das encenações de Bob Wilson, em 1971: "Nunca vi nada mais belo no mundo desde que nasci. Nunca nenhuma peça se aproximou desta, porque é ao mesmo tempo a vida desperta e a vida de olhos fechados, a confusão entre o quotidiano e a vida de cada noite. A realidade mistura-se com o sonho, tudo o que é inexplicável na vida... É o que nós, outros, que gerámos o surrealismo, sonhámos que podia vir depois de nós, além de nós."