Uma mulher apelidada de "Rainha da Cetamina" concordou em declarar-se culpada por fornecer as drogas que mataram Matthew Perry, disse na segunda-feira o Departamento de Justiça dos EUA.

Jasveen Sangha, de 42 anos, vai admitir várias acusações, incluindo uma por distribuição de cetamina que leva à morte ou a lesões corporais graves, em relação ao falecido ator da série "Friends".

Espera-se que faça a sua declaração formal de culpa nas próximas semanas. Sangha tem dupla cidadania americana e britânica e está detida desde agosto de 2024.

A mulher, que fornecia drogas a clientes de alto nível económico e celebridades, será a quinta pessoa a admitir ter participado na morte do ator, que lutou abertamente durante décadas contra o seu vício em anestésicos.

Perry, que marcou uma geração com o seu papel do sarcástico Chandler Bing em "Friends", foi encontrado morto no jacuzzi da sua casa a 28 de outubro de 2023.

A autópsia determinou que morreu devido a "efeitos agudos da cetamina", um potente anestésico que o ator, dependente químico em recuperação, tomava como parte de uma terapia supervisionada.