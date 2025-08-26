Música, dança e cinema vão ocupar espaços públicos de Lisboa, entre 6 e 21 de setembro, numa série de espetáculos de acesso gratuito, no âmbito das Festas na Rua promovidas pela autarquia, segundo a programação hoje anunciada.

Atuações da orquestra e coro da Fundação Calouste Gulbenkian, do cantor e ‘performer’ Fernando Pereira, das Orquestras de Jazz do Funchal e do Hot Clube de Portugal, exibição de filmes e uma viagem cultural a Macau vão preencher as noites das Festas na Rua, segundo o ‘site’ da organização.

O programa irá abrir no dia 6 de setembro, no anfiteatro natural do Vale do Silêncio, no Parque Verde dos Olivais, com um concerto da orquestra e coro da Fundação Calouste Gulbenkian, a partir das 21h30, para interpretar obras que marcaram grandes momentos cinematográficos e peças de Verdi, Wagner ou Johann Strauss II.

Dirigido pelo maestro Pedro Neves, o concerto incluirá temas de filmes como "A Missão", de Ennio Morricone, ou "Harry Potter", de John Williams, segundo a programação constante no ‘site’ da Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC-Lisboa Cultura) da Câmara Municipal de Lisboa.

Para dia 7 de setembro, está marcado o espetáculo “MOMENTUM – do Vale até à Lua”, de Fernando Pereira & The New Age Band, com música, performance, humor, dança, poesia e imagem, percorrendo quatro décadas de carreira do “Senhor das vozes”, com convidados como a soprano polaca Patrycja Gabrel.

No Jardim do Palácio da Alfarrobeira, em São Domingos de Benfica, no dia 11, a Orquestra de Jazz do Funchal, dirigida pelos irmãos Francisco e Alexandre Andrade, e a dupla de guitarristas Mano a Mano, dos também irmãos Bruno e André Santos, apresentam temas do duo madeirense que conta com 10 anos de carreira e cinco discos editados.

O jardim do Palácio Pimenta, no Museu de Lisboa, serve de cenário a um concerto, a 13 de setembro, da Orquestra de Jazz do Hot Clube de Portugal que irá dividir o palco com o saxofonista norte-americano John O’Gallagher.

A tela de cinema irá instalar-se nas Escadinhas do Mercado do Forno do Tijolo, em Arroios, com uma nova edição do “Cinema no Estendal”, projeto que pretende estimular a vida de bairro e a arte da curta-metragem, projetando cinema ao ar livre, nesta edição com duas sessões, a partir das 20:00.

No dia 12, serão exibidos quatro filmes premiados na edição do ano passado do festival Queer Lisboa, e no dia 13 haverá uma seleção a cargo do coletivo O Pátio, que organiza o evento, especifica a programação.

O certame irá ainda realizar uma celebração da cultura macaense, iniciativa organizada pela Direção dos Serviços de Turismo de Macau, no Terreiro do Paço, através da música, da dança e da tecnologia com a participação de vários artistas macaenses e portugueses, como Márcio Furtado, Don Fran, Born to Fail e Inês Coito.