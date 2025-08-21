A peça “Somos la guerra”, da bailarina, coreógrafa e diretora de cena Luz Arcas com a sua companhia La Phármaco, no Fórum Municipal Luísa Todi, marca hoje, em Setúbal, o início da 27.ª edição da Festa do Teatro.

“Somos la guerra”, que subirá ao palco do Fórum às 22h00, é “uma obra quebrada, como se rompem as águas que anunciam o parto, como as primeiras palavras do mundo, molhadas de imediato por lágrimas e suor”, escreve a autora numa nota de apresentação do espetáculo.

Numa pequena sinopse sobre a peça, escrita pela coreógrafa nascida em Málaga em 1983, o espetáculo pauta-se por um discurso “puramente intuitivo, inspirado em anedotas, imagens e referências concretas” da vida da artista, onde estão também patentes “a música eletrónica, a influência do folclore e das imagens marianas veneradas na sua […] Andaluzia”.

A apresentação da peça é precedida pela abertura oficial da 27.ª Festa do Teatro – Festival Internacional de Teatro de Setúbal, numa sessão a realizar ao final da tarde, no Convento de Jesus, seguido de um concerto pelo duo musical luso-espanhol La Barca.

A festa, a decorrer até dia 30, conta com 25 peças, duas das quais estreias, e, à semelhança das duas edições anteriores, apresentará um espetáculo em Palmela.

“Unsilent mode Vol. II Seen/Unseen”, uma produção conjunta de Portugal, Birmânia, Reino Unido, Tailândia e Malásia, que resulta de uma residência artística ainda a decorrer, e que terá duas sessões no sábado, às 19h00 e às 22h00, é uma das estreias. Será representada na 'blackbox' da Escola Secundária Sebastião da Gama, estabelecimento de ensino que acolhe a maioria dos espetáculos.

A peça integra “uma trilogia de obras em processo, desenvolvidas de 2024 a 2026, que procura reconstruir o evento teatral com – e para – uma geração criada na era digital”, precisou à Lusa o diretor artístico do festival e da companhia anfitriã, o Teatro Estúdio Fontenova.

Com companhias oriundas de Portugal, Espanha, Brasil, Itália e Cuba, esta edição da Festa do Teatro tem ainda como propostas um espetáculo que procura sensibilizar sobre os incêndios, com produção conjunta da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) e do Ministério da Cultura, no dia 27, no Fórum Luísa Todi.

Das atividades paralelas constam espetáculos musicais, debates, oficinas de teatro e uma exposição sobre os 40 anos que o Teatro Estúdio Fontenova comemora este ano mantendo-se sem casa própria.

Quatro peças e um concerto assinalam o último dia do festival, que culminará com um concerto pelo Djarabi Quintet.

A programação completa do festival pode ser consultado nas redes sociais da companhia anfitriã.